'Pembe giyen kadınlar olgun değil'

Bir kadın dergisi kadınların erkeklerin kafasından geçenleri anlamaya çalışmalarına yardımcı olmak için erkekleri konuşturdu. Erkekler kız arkadaşlarının cep telefonuyla konuşmasından, giyim zevklerine kadar bir çok konuda fikirlerini söylediler. Erkekler pembe renge çok düşkün olan kadınları olgun bulmadıklarını itiraf ediyor.

Yaşını saklayan kadınlar

ntvmsnbc\'nin haberine göre, erkekler yaşını söylememekte ısrar eden kadınların biyolojik saatinin hızla çalıştığını düşünüyor. Erkekler bunu onların bir ilişki başladıktan 3 hafta sonra evlilik planları yapmaya başlayacağının bir işareti olarak görüyor.

Spor salonuna birbirine benzeyen kıyafetlerle gidenler

Erkekler spor salonuna gitmenin sadece spora odaklanmak olduğuna inanıyor. Dolayısıyla onlara göre spor yaparken özenli kıyafetler giyen kadınlar yaptıkları aktiviteden çok etraftakilerin kendisi hakkında ne düşündüğüne odaklanıyor.

Pembe düşkünü kadınlar

Erkekler pembe renge çok düşkün olan kadınları olgun bulmadıklarını itiraf ediyor. Çok fazla sayıda pembe eşya, kıyafetl satın alan kadınların ergenlik yıllarına özgü bir alışkanlığı sürdürmeye çalıştıklarını söyleyen erkekler kadınların o yıllardan kopamadıklarını düşünüyor.

Sevgilisine rakip olmaya çalışan kadınlar

Erkekler kız arkadaşlarına sıradışı hikayeler anlatmayı sevdiklerini söylüyor. Fakat eğer sevgilileri bu hikayelere karşılık olarak anlatacak daha enteresan şeyler buluyorsa o zaman doğan rekabet ortamından rahatsız olduklarını saklamıyorlar.

Cep telefonunu elinden düşürmeyen kadınlar

Erkekler özellikle kendileriyle birlikteyken cep telefonlarını ellerinden düşürmeyen kadınların sosyal paylaşım sitelerinde dolandığını düşünüyor. Bu konu da onları az da olsa rahatsız ediyor.