Pembe elmas rekor fiyata satıldı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada, pembe elmas 39,3 milyon dolara alıcı buldu.

Christie's müzayede evi tarafından organize edilen açık artırmada, 34,65 karat elmasın kimler tarafından satıldığı ve satın alındığı açıklanmadı. Pembe elmasın, 300 yıl önce Hindistan'daki Golconda bölgesinde bulunduğu ve uzun bir süre kraliyet ailesi tarafından muhafaza edildiği belirtiliyor.

Elmasın, 1960'ta Fransız mücevher şirketi Van Cleef & Arpels'ın Londra mağazası tarafından bir açık artırmada satın alındığı da biliniyor.