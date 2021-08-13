Pelkas'tan kötü haber!

Antrenmanda omzu çıkan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, Adana Demirspor maçında kesin olarak oynamayacak. Fenerbahçe’de hazırlık döneminin en formda ismi olan Pelkas, en iyi ihtimalle bir maç kaçıracak; duruma göre sahalara dönüşü uzayabilir.



Yeni sezonu pazar günü Adana Demirspor maçıyla açacak olan Fenerbahçe, Pelkas’ın omzunun çıkması sakatlığıyla sarsıldı.



Yunan yıldızın sakatlığının boyutu henüz netleşmezken, Adana Demirspor deplasmanında oynamayacağı ve duruma göre gelecek hafta Antalya maçında forma giyebileceği belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre; Pelkas’ın ilk kez bu sorunu yaşadığı öğrenilirken, eski kulüp doktorları şunları söyledi: "Omuzun tam mı, yoksa yarım mı çıktığı, kaçıncı defa yaşandığı ve çıkığa eklem içindeki labrum yaralanmasının eşlik edip etmediği gibi birçok etmen olduğu için MR görüntüsü olmadan net konuşma yapmak zor. Bazı futbolcular da ciddi sonuçlara sebep olan bir sakatlık olsa da bazı sporcuların sık sık tekrarlayan çıkıklarında omuz yerine oturtulur ve oyuncu 1-2 gün sonra antrenmanlara dönebilir."