Pelkas ilk idmana çıktı, Perotti takımdan ayrı çalıştı

Süper Lig’in 5.haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 10.00’da başladı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışmaları yapan oyuncular, ikinci bölümde sahaya çıktı.



Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçlarla tamamladı.

Üst adelesinde sertleşme ve ağrı şikâyeti bulunan Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Diego Perotti takımdan ayrı gerçekleştirdiği düz koşularla antrenmanı tamamladı.