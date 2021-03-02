"Pelkas için 15 milyon euro"

Yunan basını, Rus ekibi Rubin Kazan, Dimitris Pelkas için 7 milyon euro önerdiğini ancak bu teklifi düşük bulan Fenerbahçe yönetimi 15 milyon euro istediğini iddia etti.

Sportime.gr dünkü haberinde Pelkas'ın Trabzonspor maçındaki performansını manşete taşırken bir de transfer itirafında bulundu.

Haberin içeriğinde; Pelkas'a geçen hafta içinde Rusya'dan teklif geldiği bilgisi paylaşıldı ve "Rus ekibi Rubin Kazan geçen günlerde Fenerbahçe'ye Pelkas'ı almak için başvurdu. Ruslar yetenekli orta saha için Türk kulübüne tam 7 milyon euro'luk bir teklif götürdü. Ancak Fener gelen bu teklifi çok düşük buldu ve Ruslardan 15 milyon euro bonservis bedeli istedi. Transfer gerçekleşmedi ancak Fenerbahçe’nin istediği para Rubin’i rahatsız etmedi. Sezon sonu bu transfer olabilir" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor deplasmanında maça sol kanat başlayan ancak Mesut Özil oyundan çıktıktan sonra 10 numaraya geçen Pelkas, kısa süre içinde golü atmış ve Fenerbahçe’ye bu kritik mücadelede üç puanı getirmişti.