Pelit Çikolata, 'satış ve sevkiyatları geçici olarak durdurduğu' iddiasını yalanladı

Türkiye’nin tarihi işletmecilerinden Pelit Pastaneleri, 'dolarda yaşanan belirsizlik nedeniyle satış ve sevkiyatlarını durdurduğu' iddiasını yalanladı.

Pelit Çikolata Satış Müdürü Metin Ayan'ın imzasının olduğu bir belgede "Değerli iş ortaklarımız, tedarikçi firmaların hammadde temininde yaşattığı sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapatmak zorunda kaldık. Piyasanın normale dönmesi ile birlikte yeniden durum değerlendirmesi yapılıp siz sayın müşterilerimize bilgi verilecektir" ifadesi yer almıştı.