'Pelin Sönmez ile Cengiz Çolak arasında başka sorunlarda var'

Cengiz Çolak’ın avukatı Ali Osman Kahraman, müvekkilinin iddiaların aksine oyuncu Pelin Sönmez’den henüz boşanmadığını, ayrıca tek sorunun da Sönmez’in eski sevgilisi olan Murat Dalkılıç’ın adının yazılı olduğu o dövme olmadığını açıkladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Avukat Ali Osman Kahraman “Cengiz Çolak’ın boşandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Müvekkilim özel nedenlerden dolayı ayrılık kararı aldı, ama henüz konu mahkemeye intikal etmedi. Ayrıca olay sadece bir dövmeden ibaret değil” dedi.