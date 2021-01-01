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Pelin Karahan ve İrem Derici'den 2021'de yeni imaj

01 Ocak 2021 22:06

Oyuncu Pelin Karahan ve şarkıcı İrem Derici yeni yılın son gününde saçlarında değişikliğe gitti 

Karahan tarzını değiştirirken; Karahan saçlarını kestirdi. Her iki değişiklik de beğeni topladı.

 
 

 

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