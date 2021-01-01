Pelin Karahan ve İrem Derici'den 2021'de yeni imaj

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Oyuncu Pelin Karahan ve şarkıcı İrem Derici yeni yılın son gününde saçlarında değişikliğe gitti </p>\n<div class="content-text">\n<p>Karahan tarzını değiştirirken; Karahan saçlarını kestirdi. Her iki değişiklik de beğeni topladı.</p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/01/1609528043122-derya-d-pxj.jpg" alt width="600" height="662" /></p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/01/1609528067586-dery-b-hag.jpg" alt width="600" height="749" /></p>\n</div>\n<div id="adpro-4" class="adpro desktop-ad text-center " data-page="275" data-region="1463" data-category="5cfdfb49332d620d7d213c73" data-loaded="true"> </div>\n<div class="tags"> </div>\n<p> </p>\n</body>\n</html>