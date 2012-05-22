Pelin Karahan Muhteşem Yüzyıl'da

Dört sezon süren gençlik dizisi "Kavak Yelleri" bitince spor hocası Erdinç Bekiroğlu'yla evlenen Pelin Karahan, onlarca teklife karşın oyunculuğa bir süre ara verdiğini açıklamıştı.

Hayali olan pastacılıkla ilgili çalışmalar yapacağını açıklasa da yapımcılar Karahan’ın peşini bırakmadı. Milliyet'te yer alan habere göre, yeni sezon için henüz bir projeye imza atmadığı bilinen Karahan, geçen perşembe günü ilk dizisi “Kavak Yelleri”ni çeken Tims Prodüksiyon’un imza attığı “Muhteşem Yüzyıl”ın setindeydi. Neşeli olduğu gözlenen Karahan, Güneşli’deki Tem Stüdyoları’nda çekilen dizinin setini ziyaret etti, ekiple görüştü. Karahan’ın dizide rol almasının gündemde olduğu için sete gittiği ortaya çıktı. Yeni yayın döneminde yeni oyuncularla ekibini güçlendirecek olan dizide Karahan’ın hangi rolü canlandıracağı merak konusu oldu.