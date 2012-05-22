T24 LogoT24 Logo
Magazin

Pelin Karahan Muhteşem Yüzyıl'da

'Kavak Yelleri' dizisiyle ounculuğundan söz ettiren Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl'da rol almaya hazırlanıyor

22 Mayıs 2012 16:19

Dört sezon süren gençlik dizisi "Kavak Yelleri" bitince spor hocası Erdinç Bekiroğlu'yla evlenen Pelin Karahan, onlarca teklife karşın oyunculuğa bir süre ara verdiğini açıklamıştı.

Hayali olan pastacılıkla ilgili çalışmalar yapacağını açıklasa da yapımcılar Karahan’ın peşini bırakmadı. Milliyet'te yer alan habere göre, yeni sezon için henüz bir projeye imza atmadığı bilinen Karahan, geçen perşembe günü ilk dizisi “Kavak Yelleri”ni çeken Tims Prodüksiyon’un imza attığı “Muhteşem Yüzyıl”ın setindeydi. Neşeli olduğu gözlenen Karahan, Güneşli’deki Tem Stüdyoları’nda çekilen dizinin setini ziyaret etti, ekiple görüştü. Karahan’ın dizide rol almasının gündemde olduğu için sete gittiği ortaya çıktı. Yeni yayın döneminde yeni oyuncularla ekibini güçlendirecek olan dizide Karahan’ın hangi rolü canlandıracağı merak konusu oldu.

ETİKETLER

Pelin KarahanMuhteşem Yüzyıl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24