Pelin Karahan bebeğini dünyaya getirdi

Geçtiğimiz günlerde son hazırlıklarını tamamlayan oyuncu Pelin Karahan, bebeğini dün akşam kucağına aldı. Bebeği kucağına alan oyuncu göz yaşlarına hakim olamadı.

Pelin Karahan'ın arkadaşları hastane ziyaretinde bulundu. Ziyaretçiler arasında eski rol arkadaşı Merve Boluğur da yer alıyor. Boluğur, Karahan'ın eşi Bedri Güntay ile çektiği selfie'yi "Yılın babası. Gözler doldu. Çok mutlu olun" diye paylaştı.

Haberi duyan Karahan'ın takipçileri de sosyal medyadan "Geçmiş olsun" dileklerini paylaştı. Karahan bebeğinin adını Ali Demir koydu.