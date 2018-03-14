"Pelin Çift'in maaşını niye biz ödüyoruz?"

TRT 1’de yayınlanan Pelin Çift İle Gündem Ötesi’nin son bölümüne tarihle ilgilenen gazeteci Murat Bardakçı konuk oldu. Programda yaşananlar sosyal medyada tartışma yarattı. Çift'in "Hı, hı tamam" demesi ve diğer ifadeleri tepki çekti.

Tarih konusundaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci-yazar Murat Bardakçı, programda İngiliz devlet arşivinin kamuya açık belgelerinden alıntı yaparak, “Atatürk'ün hilafeti kaldırması en çok İngiltere'yi rahatsız etti” dedi.

Çift'in programdaki tavrını değerlendiren Hürriyet yazarı

Emre Kızılkaya, Bugün "TRT'yi kapatalım mı, yoksa Pelin Çift ve benzerlerinin maaşını cebinizden ödemeye devam etmek ister misiniz' diye referandum yapsak, sizce sonucu ne olur?" diye sorarak tepki gösterdi.

Kızılkaya bugünkü yazısında Çift hakkında şu ifadeleri kullandı:

TRT reyting kaygısı olan bir kanal değilken ve olmamalıyken, "bilmem nenin şifresi" diye, günümüzün en hayati konusu olan hakikati ortaya çıkarmak yerine onu bulandırmayı amaçlar görünen bu program formatına ve benzerlerine acilen son verilmeli.

Bu tür programlar yapmak isteyenler, tüm vatandaşların vergilerinden haksız kazanç elde etmek yerine, serbest piyasa şartlarında özel kanallarda şanslarını deneyebilirler.

Zira günümüzde tüm dünyada yalan habere karşı kamu yayıncılığının önemi tartışılıyor.

Daha iki hafta evvel İsviçre'de vatandaşlar, vergileriyle finanse edilen kamu yayıncısını kapatma teklifini referandumda reddetti.

Bugün "TRT'yi kapatalım mı, yoksa Pelin Çift ve benzerlerinin maaşını cebinizden ödemeye devam etmek ister misiniz" diye referandum yapsak, sizce sonucu ne olur?