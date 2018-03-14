T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Pelin Çift'in maaşını niye biz ödüyoruz?"

"Günümüzde tüm dünyada yalan habere karşı kamu yayıncılığının önemi tartışılıyor"

14 Mart 2018 13:03

TRT 1’de yayınlanan Pelin Çift İle Gündem Ötesi’nin son bölümüne tarihle ilgilenen gazeteci Murat Bardakçı konuk oldu. Programda yaşananlar sosyal medyada tartışma yarattı. Çift'in "Hı, hı tamam" demesi ve diğer ifadeleri tepki çekti. 

Tarih konusundaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci-yazar Murat Bardakçı, programda İngiliz devlet arşivinin kamuya açık belgelerinden alıntı yaparak, “Atatürk'ün hilafeti kaldırması en çok İngiltere'yi rahatsız etti” dedi.

Çift'in programdaki tavrını değerlendiren Hürriyet yazarı 

Emre Kızılkaya, Bugün "TRT'yi kapatalım mı, yoksa Pelin Çift ve benzerlerinin maaşını cebinizden ödemeye devam etmek ister misiniz' diye referandum yapsak, sizce sonucu ne olur?" diye sorarak tepki gösterdi.

Kızılkaya bugünkü yazısında Çift hakkında şu ifadeleri kullandı:

TRT reyting kaygısı olan bir kanal değilken ve olmamalıyken, "bilmem nenin şifresi" diye, günümüzün en hayati konusu olan hakikati ortaya çıkarmak yerine onu bulandırmayı amaçlar görünen bu program formatına ve benzerlerine acilen son verilmeli.

Bu tür programlar yapmak isteyenler, tüm vatandaşların vergilerinden haksız kazanç elde etmek yerine, serbest piyasa şartlarında özel kanallarda şanslarını deneyebilirler. 

Zira günümüzde tüm dünyada yalan habere karşı kamu yayıncılığının önemi tartışılıyor.

Daha iki hafta evvel İsviçre'de vatandaşlar, vergileriyle finanse edilen kamu yayıncısını kapatma teklifini referandumda reddetti.

Bugün "TRT'yi kapatalım mı, yoksa Pelin Çift ve benzerlerinin maaşını cebinizden ödemeye devam etmek ister misiniz" diye referandum yapsak, sizce sonucu ne olur?

 

ETİKETLER

pelin çiftmurat bardakçımaaşniye biz ödüyoruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24