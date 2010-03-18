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Pelin Batu’yu küstürdüler

Tarihin Arka Odası programında kendisine söz verilmemesinden şikayet eden Pelin Batu, “Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu’ya çok kırıldım” dedi.

18 Mart 2010 02:00

Tarihin Arka Odası programında kendisine söz verilmemesinden şikayet eden Pelin Batu, “Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu’ya çok kırıldım” dedi.

  Pelin Batu, Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu’yla birlikte sunduğu “Tarihin Arka Odası” programında söz almak isterken Afyoncu’yla girdiği diyalog sonrası programı terk etmek istedi.

Bu sözlerin ardından Bardakçı ortamı yumuşatmak için reklam girilmesini istedi. Reklamların ardından Batu, yeniden stüdyodaki yerini aldı. Bu yayından sonra programdan ayrılacağı konuşulan Batu, şunları söyledi: “Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu’ya çok kırıldım. Türkiye’de ne kadar okumuş, ne kadar entelektüel olursanız olun ne yazık ki ataerkil bir durum var. Bu programda 1.5 yıldır varım, her yayında bunu yaşıyorum. Ama bu durum, yani söz verilmeme hakkı sadece bana yapılmıyor. Oraya gelen diğer konuklara da yapılıyor. Burada yaşayan Ermeni vatandaşlarımızın hayatlarını zorlaştıran, aşırı milliyetçi konuşmalar geçtiği için söz hakkı almak istedim. Ancak Murat Bardakçı ile bugün konuştuk, programdan ayrılmıyorum...”

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