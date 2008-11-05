Pelin Batu: Üsküdar’da mini etek giyemiyorum

Daha önce
mevcut yönetime tepki göstermek için etek boyunu kısalttığını söyleyen
Pelin Batu, şimdi de yaşadığı semt olan İstanbul Üskadar’da mini etekle
dolaşırken zorlandığını ifade etti.
Okuduğu üniversitede türbanın
yasaklanması gündeme geldiğinde buna karşı çıktığını belirten Batu,
şöyle konuştu: “Ben mini etek giyebiliyorsam, onlar da türbanını taksın
diye düşünüyorum. Buna inanıyorum ama bir taraftan da başka özgürlükler
kısıtlanıyor. Mesala içki içmek, dünyanın en önemli şeyi değil ama o da
bir özgürlük. Ben mini etek giydiğimde oturduğum semtte dolaşmakta
gittikçe zorlanıyorum. Gerçekten bir mahalle baskısı var.”