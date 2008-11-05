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Pelin Batu: Üsküdar’da mini etek giyemiyorum

Daha önce mevcut yönetime tepki göstermek için etek boyunu kısalttığını söyleyen Pelin Batu, şimdi de yaşadığı semt olan İstanbul Üskadar’da mini etekle dolaş

05 Kasım 2008 02:00

Daha önce mevcut yönetime tepki göstermek için etek boyunu kısalttığını söyleyen Pelin Batu, şimdi de yaşadığı semt olan İstanbul Üskadar’da mini etekle dolaşırken zorlandığını ifade etti.
Okuduğu üniversitede türbanın yasaklanması gündeme geldiğinde buna karşı çıktığını belirten Batu, şöyle konuştu: “Ben mini etek giyebiliyorsam, onlar da türbanını taksın diye düşünüyorum. Buna inanıyorum ama bir taraftan da başka özgürlükler kısıtlanıyor. Mesala içki içmek, dünyanın en önemli şeyi değil ama o da bir özgürlük. Ben mini etek giydiğimde oturduğum semtte dolaşmakta gittikçe zorlanıyorum. Gerçekten bir mahalle baskısı var.”

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