Pelin Batu, şiddet iddiasını yalanladı: Çarpıtılmış ve abartı

Oyuncu Pelin Batu, Macit Bitargil ile boşanma kararı aldıklarını duyururken, haklarında çıkan şiddet iddiasını ise yalanladı.

Pelin Batu'nun, 4 yıl önce Roma’da evlendiği kalp damar cerrahı eşi Macit Bitargil tarafından "yoğun psikolojik baskı uyguladığını ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilendiği" gerekçesiyle 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Batu, iddiaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

"Medyada hakkımızda yer alan haberlere erişim engelli getirmek için hamlede bulundum. Boşanma aşamasında olduğumuz doğrudur ama şiddet vb. içeriği çarpıtılmış ve abartılıdır. Her şeyden önce 3.5 yaşında bir oğlumuz var ve ileride onun bu haberlerden etkilenmesini istemiyorum."