Pelin Batu: Çözüm süreci için hükümetin eli öpülür



Pelin Batu, hükümetin çözüm süreci ile ilgili izlediği yolu değerlendirdi. İktidarı taktir ettiğini söyleyen Batu, İktidiarı bu konuda taktir ediyorum. Hükümetin elini öpüp başımızın üstüne koymak gerekir" dedi.

Ülke TV ekranlarında Esra Elönü’nün sunduğu Araf Sorular’ programına konuk olan Pelin Batu, polemik konusu olan bazı yazıları ve sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Batu, sosyal medyada çok tartışılan ’Kurban’ sözleri için ’Keşke demeseydim’ diyerek pişmanlığını dile getirirken, terör sorunu konusunda cesur adımlar atan hükümet için de ’Elini öpüp başımızın üstüne koymamız gerek’ dedi ve hükümete tam destek verdi.

Pelin Batu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Yazılarımda hükümeti çoğu kez eleştiririm. Adaletsizlikten, kadın haklarına kadar o kadar çok eleştirilecek konu var ki. Ama hakkaniyet ve adalet noktasında da bazı şeylerin hakkını vermek gerekiyor. Diyarbakır’da o alanda her ırktan insan el ele vermiş barış istiyordu.

'Elini öpüp, başımızın üstüne koymak gerek'

İktidarı bu konuda takdir ediyorum. Elini öpüp başımızın üstüne koymak gerekir. Bu sorun çözülecekse gerekirse Mars ile ittifak yapılmalı. Dünyada bunun örneği olan ülkeleri okuyup incelemek gerekiyor. Bölgemiz oldukça zor bir coğrafya. Her an infilak edecek bombaya benziyor.

'O sahne karşısında çok ağladım'

Ben Güneydoğu’da sınır illerini gıdım gıdım gezdim. Oğlu dağda olan bir Kürt ailenin evine misafir olarak bir Türk olan aile misafirliğe gidiyor. Kürt baba, oğlu bu kış dağda üşüyecek mi ölecek mi korkusuyla ağlıyor. Türk baba elinin sıkıp teselli ediyor. Bu sahne karşısında çok ağladım. Artık barış zamanı gelmiştir ve bu adımı da cesurca adam hükümeti eleştiremem.

'AK Parti'ye de giderim'

İstanbul’da enteresan bir belediye seçimi olacak. Topbaş’ın rakipleri Sarıgül ve Sırrı Süreyya Önder oldu. İlginç bir seçim yaşayacağız. CHP’nin programına katıldım. Gazeteci Koray Çalışkan davet etti. Oraya gittim diye CHP’li olduğum anlamı çımasın. Hayatım boyunca hiçbir partiye yakın olmadım. Ak Parti’den bu yönde bir davet olmadı. Olursa oraya da giderim.

'Cımbızla alıp çektiler'

Medyada özellikle sözümün ortasını cımbızla alıp çekenler var. Önüne ve sonuna uzun cümleler yazıp bir sözümü ortasına koyarak aslında demediğim bir sözü demişim gibi gösteriyorlar. Bu konuda da hayvanların kesilmesine dayanamadığımı söyledim. Vejetaryenim.

'Keşke demeseydim'

Ama dünya hali. Büyük balık küçük balığı yer misali. Sonuçta bir şeylere inanıp ibadetinin yerine getirenler var. Keşke kurban kesimi yasaklansın demeseydim. Burada pişman olduğum bir söz demişliğim oldu. Ama ben kesmem, Kesmeyi de düşünmüyorum. Bu kendi düşüncem. Kesene saygı gösteririm. Ama bana da saygı beklerim.