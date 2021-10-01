Pele, yaklaşık bir ay sonra hastaneden taburcu edildi; kemoterapi tedavisi görmeye devam edecek

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Brezilyalı futbol efsanesi Pele, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

80 yaşındaki Pele, kolonundan tümör çıkarıldıktan sonra Brezilya'nın Sao Paolo kentinde yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Albert Einstein Hastanesi perşembe günü Pele'nin durmunu stabil olduğunu ve tahliye olabileceğini duyurdu, ancak efsane futbolcunun kemoterapi tedavisi görmeye devam edeceğini belirtti.

Pele, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yolculuk zor olduğunda, yolculuğun her adımını kutla. Mutluluğuna odaklan. Artık zıplayamadığım doğru. Ancak son bir kaç gündür havayı normalden daha fazla yumrukluyorum" yazdı.

Pele, eve döndüğü için mutlu olduğunu belirtti; hastane ekibine ve hayranlarına teşekkür etti.