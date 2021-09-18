Pele'nin kızı, babasının "iyileştiğini" açıkladı

Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin kızı, babasının kısa süre önce geçirdiği ameliyatın ardından tekrar yoğun bakıma alınmasından sonra "iyileştiğini" açıkladı.

Pele, kalın bağırsağından bir tümörün çıkarılmasının ardından yoğun bakıma alındı. Hastane, futbol efsanesini "önlem amacıyla" yoğun bakımda tutulduğunu aktardı.

Pele'nin kızı Kely Nascimento Instagram hesabı üzerinden, babasının hayranlarına seslendi: "Dışarıda çıkan söylentilere ne oluyor bilmiyorum ama mesaj kutum patlıyor!!! Bugünlerde dünyayı saran çok fazla endişe var ve daha fazlasının nedeni olmak istemiyoruz. İyileşme süreci, böyle bir ameliyattan sonra onun yaşındaki bir adam için gayet normal, bazen iki adım ileri ve bir adım geri. Bu çok normal"