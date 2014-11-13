Pele hastaneye kaldırıldı!

Brezilya'nın efsane futbolcularından Pele, şiddetli karın ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, 74 yaşındaki Pele'nin şiddetli karın ağrıları şikayetiyle ambulansla Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi'ne getirildiği belirtildi.

Pele'nin rahatsızlığının sebebinin anlaşılması için bir dizi teste tâbi tutulduğu ve bir süre hastanede gözetim altına alındığı kaydedildi.

Pele'nin rahatsızlığı yüzünden Santos kentinde katılacağı bir etkinliğin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Buna rağmen efsane futbolcunun durumunun ciddi olmadığı da öne sürüldü.

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve kariyerinde Brezilya ile 3 Dünya Kupası zaferi yaşayan Pele, iki yıl önce de ağrıları nedeniyle gittiği aynı hastanede kalçasından ameliyat edilmişti.