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Pelçim bebeğin yaşaması için 60 bin liraya ihtiyaç var

Milyonda bir görülen beyin damarlarının anne karnında hatalı gelişimi ile ortaya çıkan minik Pelçim’in hayatta kalabilmek için 60 bin liraya ihtiyacı var

14 Mart 2014 16:49

Mersin’de yaşayan Serkan Yetişkin ve Felek Yetişkin çiftinin tek çocukları olan 7 aylık Pelçim’in yaşayabilmesi için yardıma ihtiyacı var. Pelçim’in hayatını sürdürebilmesi için ameliyat olması gerekiyor.

Minik Pelçim, dünyada milyonda bir görülen beyin damarlarının anne karnında hatalı gelişimi ile ortaya çıkan ve çok ciddi bir hastalık olan Galen Veni Anevrizmal hastası. Bu hastalığın tedavi edilmesi için yaklaşık 60 bin TL ‘ye ihtiyaç var. Ailenin ekonomik koşulları iyi olmadığı için herkesten yardım bekliyor.

Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Pelçim bebeğin annesi Felek Yetişkin, “Kızım Pelçim Galen Weni Anevrİzması (beyin damar genişlemesi) teşhisi kondu. 1 yaşında ameliyatını yaptıracaktık. Fakat 10 gün önce kontrol amaçlı çekilen MR sonucunda beyinin su topladığı ve müdahale için 1 yaşını beklemeden hemen ameliyat olması gerektiği söylendi. İstanbul, Kayseri Adana Mersin İzmir’deki tüm hastane ve doktor araştırmalarımızda bu ameliyatı Ankara’da tek bir doktorun yapılabileceğini söylediler. Özel çalışan ve SSK anlaşması olmayan bu doktor 60.000 TL’lik bir maliyet talep etti. Buradan yardım elini uzatabilecek herkesten yardım bekliyorum sizlerin ve çevrenizdeki insanların desteğine ihtiyacım var” diye konuştu.

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