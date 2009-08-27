Pekmez döküp başını satırla kesti

Mersin’in Erdemli İlçesi’ne bağlı İlemin Köyü’nde haziran ayında meydana gelen ve kayıtlara ‘kesik baş cinayeti’ olarak geçen olayın faili olarak tutuklanan 29 yaşındaki M.D.'nin verdiği ifade korkunç cinayet üzerindeki esrar perdesini araladı. Hunharca cinayete kurban giden 32 yaşındaki Mustafa Çeşmeli’nin babası Davut Çeşmeli ve annesi Gülşen Çeşmeli, oğullarının katilinin en ağır cezaya çarptırılmasını istediklerini söylediler.

Erdemli Jandarma bünyesinde kurulan özel bir ekibin günlerce süren çalışması sonuç verdi. Yapılan araştırmada Mustafa Çeşmeli’nin aynı köylüsü M.D. ile aralarında yıllar önce bir kavgadan doğan husumet olduğu belirlenince, ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı. Takibi ısrarla sürdürüp cinayet ile ilgili araştırmasını köylüler üzerinde yoğunlaştıran jandarma ekibi, M.D.'nin cinayet saatinde nerede olduğu yönünde çelişkili bilgilerle karşılaşınca yeniden gözaltına aldı.

Çapraz sorgulanan M.D., cinayeti işlediğini itiraf ederek, bir kaya altına sakladığı bıçak ve satırı jandarma gözetiminde çıkarttı. M.D. ifadesinde, cinayet günü sahile giderek bira içtiğini ve saat 01.00 sıralarında köye gittiğini, bu sırada köyde Mustafa Çeşmeli ile karşılaştığını, Mustafa Çeşmeli’nin evinde bulunan televizyonunun bozuk olduğu için birlikte evine gittiğini söyledi.

Pekmezi döktü, kafasını kopardı

Televizyonu tamir ederken aralarında daha önce yaşanan bir kavga nedeniyle yeniden tartışma çıktığını öne süren M.D., “Bana küfür edince kendimi bir anda kaybettim. Mutfakta bulunan pekmez şişesini Mustafa’nın yüzüne serperek görmesini engelledim. Bu sırada köyde çamaşır yıkamada kullanılan özel yapılmış yassı odun parçası (tokuç) ile başına vurarak yere düşürdüm. Boynunu kırıp, evde bulduğum satırla başını keserek öldürdüm. Parmak izi bırakmamak içinde etrafı silip üzerinde bulunan 100 TL para ve cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştım. Çok pişmanım ama iş işten geçti” dedi.

Jandarmanın çapraz sorgu sırasında ortaya çıkarttığı kesik baş cinayeti çözülürken M.D., çıkartıldığı mahkemece tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlemin köyünde çiftçilikle uğraşan baba Davut ve anne Gülşen Çeşmeli çiftinin 5 çocuğundan birincisi olan Mustafa Çeşmeli’nin cinayete kurban gitmesi ailesini perişan etti.

Gözü yaşlı baba Davut Çeşmeli şunları söyledi:

“Eşimle birlikte 3 ay önce kömür işinde çalışmak için Çorum’a gitmiştik. Cinayet günü Mustafa’yı cep telefonu ile 2-3 defa aradım. Evde olduğunu ve televizyon izlediğini söyledi. Bizim geleceğimizi bildiği için sevincinden uykusu gelmiyormuş. Daha sonra gece saat 01.00 sularında Mustafa’yı bir daha aradım ama telefonuna ulaşılamıyordu. Daha sonra eşim Mustafa’ya bakması için annesini aradı. Eve gittiğinde Mustafa’nın cansız bedeniyle karşılaşmış. Eve yaklaştığımızda jandarma, doktor, savcı gördük. Benim oğlumun hiç düşmanı yoktu. Neden öldürüldü hala anlam veremiyorum. Oğlum iri yapılı biriydi bir kişinin öldürebileceğine anlam veremiyorum. Şu anda katil zanlısı yakalandı. İnşallah idam ederler. Televizyonlarda sık sık duyduğumuz Münevver Karabulut’un katil zanlısı da bulunur ve onu idam ederler.”









