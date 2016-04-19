Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalara askeri uçak konuşlandırmasına ABD'den tepki

Çin'in Güney Çin Denizi’ndeki yapay adalarda inşa ettiği üslerden birine uçak konuşlandırması ABD tarafından tepkiyle karşılandı. Bir süre önce bölgedeki Amerikan donanmasını ziyaret eden Savunma Bakanı Ashton Carter’a üst düzey bir generalini tartışmalı adalardan birine göndererek cevap verdiği belitirlen Pekin ise, son olaydaki iddiaları yalanladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Enis Aksu’nun haberine göre, Pekin'in Güney Çin Denizi'nde bulunan kayalıklara yapay ada yapmasının ardından bölgeye askeri uçak konuşlandırması ABD, Filipinler ve Vietnam'ı ayağa kaldırdı.

Çin hükümeti 2014 yılında bir çok ülkenin üzerinde hak iddia ettiği küçük ada ve kayalıklardan oluşan Spratly Adaları'nın bulunduğu bölgede 3 kilometrelik bir yapay bir uçak pisti oluşturmaya başlamıştı. Önceleri piste sadece sivil uçakların ineceğini iddia edip tartışmaları bastıran Çin hükümetine dün piste inen askeri uçak soruldu.

Çin, hasta olan çalışanların tahliyesi için askeri uçağın indirildiğini söylese de ABD Savunma Bakanı Ashton Carter bunun sıradan bir hadise olmadığını vurguladı.

Ayrıca Carter'ın Filipinler'in Güney Çin Denizindeki devriye gemilerini ziyaret ettiği aynı gün Çin'in üst düzey askeri yetkililerinden birinin tartışmalı adalara ziyaret gerçekleştirdiği Uzakdoğu medyasında konuşuluyor.

Washington, Güney Çin Denizini silahlandırmakla suçladığı Pekin'in uçak pistini askeri amaçlarla yaptırdığını ve adalara mühimmat depoladığını iddia etti.

Pekin ise iddiaları yalanladı ve kendilerinin değil ABD devriyelerinin bölgede tansiyonu yükselttiğini iddia etti.

Dünyanın en önemli deniz güzergahı olan ve petrol rezervlerinin bulunduğuna inanılan Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere, Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.