T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pekinez cinsi iki köpek "içine cin kaçtı" iddiasıyla barınağa terk edildi!

Barınak gönüllüsü Olcay: Caydırıcı cezalar verilmediği sürece hayvanlara eziyet devam edecek

03 Ocak 2016 15:14

İstanbul Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’na “içlerine cin kaçtığı” söylenerek Pekinez cinsi iki köpek terk edildi. Barınağın bahçesine bırakılıp kaçılan köpeklerin hikayesini, telefonla barınağı arayarak anlatan kişi, evlerinde yaşlı bir hastanın olduğunu, iyileşmediğini ve sebebinin evdeki Pekinez cinsi köpeklerin içine “cin kaçmış” olduğundan kaynaklandığını söyledi. 

Barınak gönüllüsü Meral Olcay’ın sosyal medyada paylaştığı olaya göre, köpekler barınağın bulunduğu araziye atılırken, sokağa bırakılan bir araç Rüzgar ve Ayaz isimleri verilen köpekleri gördü. Olcak, Rüzgar ve Ayaz’ın şok geçirdiğini söylerken yapılan bu eziyeti kimsenin hak etmediğini dile getirdi.

Olcay, yasalarda hayvan haklarıyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmadığı müddetçe bu tarz durumların sürekleri yaşanacağını belirtirken “Caydırıcı ağır cezalar verilmediği sürece, bu tür sorumsuz insanlar hayvanlara eziyet etmeye devam edecekler. Baba ve oğul olan Pekinezleri koruma altına aldık. İkisini de ayırmayacağız” mesajını paylaştı.

Yedikule Hayvan Barınağı’na ulaşmak için tıklayın 

ETİKETLER

yedikulebarınakpekinezcin kaçtıiddiaköpekterk edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24