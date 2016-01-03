Pekinez cinsi iki köpek "içine cin kaçtı" iddiasıyla barınağa terk edildi!

İstanbul Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’na “içlerine cin kaçtığı” söylenerek Pekinez cinsi iki köpek terk edildi. Barınağın bahçesine bırakılıp kaçılan köpeklerin hikayesini, telefonla barınağı arayarak anlatan kişi, evlerinde yaşlı bir hastanın olduğunu, iyileşmediğini ve sebebinin evdeki Pekinez cinsi köpeklerin içine “cin kaçmış” olduğundan kaynaklandığını söyledi.

Barınak gönüllüsü Meral Olcay’ın sosyal medyada paylaştığı olaya göre, köpekler barınağın bulunduğu araziye atılırken, sokağa bırakılan bir araç Rüzgar ve Ayaz isimleri verilen köpekleri gördü. Olcak, Rüzgar ve Ayaz’ın şok geçirdiğini söylerken yapılan bu eziyeti kimsenin hak etmediğini dile getirdi.

Olcay, yasalarda hayvan haklarıyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmadığı müddetçe bu tarz durumların sürekleri yaşanacağını belirtirken “Caydırıcı ağır cezalar verilmediği sürece, bu tür sorumsuz insanlar hayvanlara eziyet etmeye devam edecekler. Baba ve oğul olan Pekinezleri koruma altına aldık. İkisini de ayırmayacağız” mesajını paylaştı.

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