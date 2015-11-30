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Dünya
Deutsche Welle

Pekin'de nefes almak zor

Çin’in başkenti Pekin, bu yılın en kötü hava kirliliğiyle karşı karşıya. Kent genelindeki kirlilik oranı aşırı tehlikeli düzeye ulaştı.

30 Kasım 2015 18:37


Pekin yetkilileri, tehlike seviyesini dört tehlike seviyesinden en yüksek ikincisi olan turuncuya yükseltti.

Okullarda, dışarıdaki faaliyetler iptal edilirken, kirliliğe yol açan fabrikalardan üretimi azaltmaları istendi.

Yüksek binaları sisler arasında kaybolurken, görüş mesafesi ise birkaç yüz metre civarında. Çoğu Çinli, nefes alabilmek ve kendilerini keskin kokulardan koruyabilmek için maske taktı.

"Ciğerlerim tıkanmış gibi"

Pekin'deki bir binada güvenlik görevlisi olan Şu Pengfei, “Ciğerlerim tıkanmış gibi hissettim. Gün içinde saatlerce açık havada durmak zorundayız ve bu bizi gerçekten etkiliyor” diyor.

Kent yetkilileri, havadaki tehlikeli PM2.5 partiküllerinin oranının metreküp başına 600 mikrogramı aştığını kaydetti. Pekin'in ABD Büyükelçiliği yerel saatle akşam sekizde oranın 666 mikrograma ulaştığını bildirdi. Öte yandan Pekin dışında 976 mikrogram kadar yüksek değere ulaşılan yerler tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, güvenli PM2.5 oranını ortalama 24 saat içinde metreküp başına 25 mikrogram olarak bildiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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PekinPengfeiPM2.5ABD BüyükelçiliğiSağlıkDeutsche Welle Türkçe AP BS/BÖ

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