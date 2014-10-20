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Çevre

Pekin'de hava kirliliği maratonculara maske taktırdı

34. Pekin Uluslararası Maratonu'nda maskeyle koşan İngiliz yarışmacı Chas Pope yalnızca 10 kilometre dayanabildiğini söyledi

20 Ekim 2014 16:28

Çin'de Pazar günü düzenlenen 34. Pekin Uluslararası Maratonu'na katılan binlerce koşucudan bazıları hava kirliliği yüzünden maskeyle koştu. Maratonu düzenleyenler hava kirliliğinin "az ila orta" derecede olduğunu bildirmişlerdi. Ancak Pekin'deki Amerikan Büyükelçiliği tehlikeli boyutlara vardığı uyarısında bulundu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü havada kirliliğin metreküpte 25 mikrogram parçacığı aşmaması gerektiğini söylüyor. Amerikan Büyükelçiliği'nin ölçümleri ise dün sabah bir ara 400 mikrograma varan değerler ortaya koydu. Elçilik, böylesi değerlere 24 saat boyunca maruz kalmanın insan sağlığı açısından zararlı olduğunu bildirdi.

Bazı atletler hava kirliliği yüzünden yarıştan çekilirken, maskeyle koşan İngiliz yarışmacı Chas Pope yalnızca 10 kilometre dayanabildiğini Twitter hesabında duyurdu.

 

'Terleyemedim, vücudum yapış yapıştı'

 

Maratonu 2 saat 10 dakikalık dereceyle Etiyopyalı Girmay Birhanu Gebru kazandı. Kadınlar maratonunda ise bir başka Etiyopyalı, Fatuma Sado Dergo birinci oldu. Onun ardından üçüncü sırada gelen Gong Lihua, "Bu kirli havada koşarken tam terleyemediğimi hissettim, vücudum yapış yapış ve nemliydi." dedi.

Organizatörler binlerce kişinin katıldığı uluslararası bir etkinliği ertelemenin çok zor, hatta imkansız olduğunu söyleyerek kendilerini savundular.

Beijing News gazetesi de "Katılımcılardan yalnızca birkaçı maskeyle koştu. Yıldız koşucuların çoğunda maske yoktu. Maratona katılıp katılmamak, kişisel tercih meselesi" diyor.

 

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