Pekin'de dev buluşma



ABD'nin soğuk savaş yıllarının ardından Asya ve Pasifik ülkelerine yönelmesiyle başlayan dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi projesini kurma yolunda önemli bir adım daha atıldı. Asya – Pasifik bölgesinin ticaret kurallarını belirleme yolunda ABD ile Çin arasında önemli yakınlaşma adımları atıldı. Asya – Pasifik Ekonomik Topluluğu (APEC) bakanlar buluşmasında, Çin'in serbest ticaret bölgesi hazırlıklarına başlanması şeklindeki önerisi kabul edildi.

Çin ile Japonya arasındaki ada anlaşmazlığının yarattığı iki yıllık suskunluk sona erdi ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping Pekin'deki Asya-Pasifik zirvesi sırasında Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi kabul etti. Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku adasıyla ilgili ihtilaf ve Çin yönetiminin, İkinci Dünya Savaşı'ndaki rolüyle yüzleşmeye yanaşmadığı gerekçesiyle Japonya'ya yönelttiği suçlamalar ilişkileri donma noktasına getirmişti.

Japonya'nınTicaret görüşmelerinde de ilerleme kaydedildi. Çin ile Güney Kore arasında, bölgedeki ekonomik bütünleşmeye yol göstermesi beklenen ikili ticaret anlaşması üzerinde mutabakat sağlandı.

Çin Ticaret Bakanı Gao Huçeng dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesinin yaratılmasında APEC'e büyük sorumluluk düştüğünü dile getirirken, uzun zamandır Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi'nin hazırlıklarını yapan Asya-Pasifik Ekonomik Topluluğu APEC'in ortak stratejik etütler aşamasını tamamlayıp serbest ticaret bölgesinin yol haritasının hazırlıklarına başladığını, söyledi.

Kritik temaslar

ABD Başkanı Barack Obama 21 bölge ülkesi arasındaki zirve buluşması ve ardından Çin'e yapacağı iki günlük resmi ziyaret için Pekin'e gitti.

Dışişleri Bakanı John Kerry de Pekin'deki bakanlar buluşmasında görüşmelerin sürdürülmesinden ve APEC ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin derinleştirilecek olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Obama'nın iki gündür Pekin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de özel bir görüşme yapması bekleniyor.

ABD'nin ekonomik ve küresel siyasi işbirliğinde Çin'e verdiği önemi Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Susan Rice şöyle dile getirdi: ‘Çin ile olan münasebetlerimiz ABD'nin en önemli ikili ilişkileri arasında yer almaktadır. Ekonomik işbirliği, Çin'in büyüklüğü ve küresel sorunların çözümünde oynadığı rol açısından ilişkilerimiz son derece çapraşık ve çok boyutlu bir görünüm arz ediyor.'

Başkan Obama'nın Çin yönetimiyle yapacağı görüşmelerde insan hakları, Hong Kong'daki demokrasi gösterileri ve Çin kaynaklı bilgisayar casusluğu girişimlerinin de dile getirileceği açıklanmıştı.

Zirveler maratonu

APEC zirvesinin gündeminde işbirliğinin arttırılması, ekonomik bütünleşmenin hızlandırılması ve ticaret kurallarının yenilenmesi bulunuyor. Dünya ticaretinin yarısı ve dünya gelirinin yüzde 57'si 21 APEC ülkesi tarafından yaratılıyor. Zirve öncesinde, iki yıldır hazırlıkları süren Çin ile Güney Kore arasındaki ticaret anlaşmasına son noktanın konması da mümkün oldu. Güney Kore'nin en büyük ticaret ortağı olan Çin ile komşusu arasındaki ticaret hacmi 2013 yılında 274 milyar dolara ulaşmış, böylece Güney Kore, Çin'in dış ticaret ortakları arasında üçüncü sıraya yükselmişti.

Başkan Barack Obama Pekin zirvesinin ardından Güneydoğu Asya Devletler Topluluğu zirvesinin yapılacağı Myanmar'a gidecek. Obama'nın 15 ve 16 Kasım tarihlerinde Avustralya'nın Brisbane şehrinde yapılacak olan 20'ler Grubu zirvesinde, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki liderlik rolünü vurgulayan bir konuşma yapması bekleniyor.