Pekin-Washington hattında tansiyon yükselirken Biden yönetimi, Tayvan'a ilk silah satışını onayladı

T24 Dış Haberler

Çin'le ABD arasındaki tansiyon tırmanırken Biden yönetimi, Tayvan'a ilk silah satışını onayladı. Anlaşmanın değerinin 750 milyon doları bulması bekleniyor.

Bloomberg'in aktardığına göre Biden yönetiminin silah satış kararı 40 M109 kundağı motorlu obüs ile bin 700 hassas güdüm kitinin Tayvan'a satılması çağrısı yapıyor. Dışişleri Bakanlığı, Kongre'yi konuyla ilgili olarak bilgilendirdiklerini açıkladı.

Yapılacak olan satış çok büyük olmasa da kararın Çin'in tepkisini çekmesi bekleniyor.

Pekin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve uzun yıllardır ülkeleri birleştirmek için girişimlerde bulunuyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin savunma harcama önceliklerini Çin'in oluşturduğu tehditlere göre belirlediğini ifade etmişti.