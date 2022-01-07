Pekin, "Tayvan'a ülke dediği için" 7-Eleven'a para cezası verdi

T24 Dış Haberler

Pekin, 7-Eleven'a internet sitesinde Tayvan'ı bir ülke olarak listelediği ve haritada Sincan ile Tibet'in sınırlarını yanlış çizdiği için para cezasına verdi.

Pekin Belediye Yönetimi, Tokyo merkezli mağazalar zincirine aralarında "Tayvan'ı bağımsız ülke olarak listeleme hatası" da bulunan "hatalar" nedeniyle 50 bin yuan (7 bin 842 dolar) para cezası verildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada 7-Eleven'ın ayrıca Güney Çin Denizi'nde hem Japonya'nın hem de Pekin'in hak iddia ettiği adaların Çince isimlerini kullanmadığı belirtildi.

Orijinal olarak aralık ayında verildiği ortaya çıkan ceza, cuma günü Asia Nikkei tarafından duyuruldu. Habere göre 7-Eleven'ın sahibi Seven & i Holdings "bir daha bu hatayı yapmayacaklarını" belirtti.

Tayvan, kendini baağımsız bir devlet olarak yönetse de Çin, adayı kendi topraklarının bir parçası olarak kabul ediyor.

Fast & Furious 9 filminde Tayvan'a ülke diye hitap edilmesinin ardından oyuncu John Cena, Çince bir özür videosu çekmişti.