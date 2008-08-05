Pekin Olimpiyatları’na özel Youtube kanalı

Pekin Olimpiyat Oyunları Youtube’a taşınıyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada Pekin’deki spor müsabakalarına ait görüntülerin Youtube tarafından açılacak özel bir kanal üzerinden dünyaya ulaştırılacağı bildirildi.



İllegal yayınların önüne geçmek için Youtube üzerinden resmi yayın yapılması kararı alan Komite, oyunların online olarak 77 ülkede izleneceğini açıkladı. Kısa süre içinde yayına geçecek kanal 8 Ağustos’ta başlayacak oyunların süreceği 17 gün boyunca haber, maç ve müsabaka görüntülerini yayınlayacak. Olimpiyat tarihinde bir ilk olan oyunların online olarak izlenebilmesi imkanından Youtube’un yasaklı olduğu ülkemizin yararlanıp yararlanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

