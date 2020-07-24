Pekin'den Washington'a misilleme: Çin, Çengdu'daki ABD konsolosluğunun kapatılmasına karar verdi

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin güneybatı şehri Çengdu'daki konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığımız, ABD konsolosluğunun Çengdu'daki operasyonlarına verdiği izni geri çektiğini bildirdi" denildi.

Pekin'in, Çengdu'daki konsolosluk tarafından düzenlenen tüm organizasyon ve yapılan tüm işlemlerin durdurulması için özel yönergeler verdiği de belirtildi.

Çarşamba günü ABD, ani bir şekilde Çin'e Houston'daki konsolosluğunu kapatması için emir verdi. Washington, konsoloslukta görev yapan diplomatlarının ekonomik casusluğa ve Koronavirüs araştırmalarının çalınması girişimine destek vermekle suçladı. Çin, cu karara karşılık verileceğini ifade etmişti.