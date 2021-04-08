Pekin'de işletme kapılarına çalışanların Koronavirüs'e karşı aşılanma oranlarını gösteren tabelalar asıldı

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Çin'in Pekin kentinde yürürlüğe giren bir uygulama çerçevesinde, işletmelerde çalışanların Koronavirüs'e karşı aşı olma oranlarına göre belirlenen renkler kapılara asıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'de hazirana kadar 560 milyon insanın aşılanması yönünde başlayan program çerçevesinde Pekin, işletmelerdeki aşılanma oranlarını renklere göre ayırmaya başladı.

Bir işletmede çalışanların aşılanma oranı yüzde 80 ve fazlası olduğunda yeşil, 40-80 arası olduğunda mavi, 40'tan düşük olduğunda ise kırmızı işaret asıldı.

Çin, işletmeler dışında vatandaşların da dijital sağlık kodlarıyla hareketliliği kontrol altına alıyor. Telefon uygulamasında yeşil kod olan kişiler belirli bölgelere girip çıkabiliyor.

Çin, bu yılın ortasına kadar 1.4 milyarlık nüfusunun yüzde 40'ını aşılamış olmayı hedefliyor.