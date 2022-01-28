Pekin, BM'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmesine izin verdi

Çin basını, Pekin yönetiminin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Michelle Bachelet’in 2022 yılı başlarında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmesine izin verdiğini bildirdi.

South China Morning Post gazetesi, 4-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek Pekin Kış Olimpiyatları'ndan sonra 2022 yılının ilk yarısında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Michelle Bachelet'in ziyaretin gerçekleşmesine izin verildiğini yazdı. Euronews'te yer alan habere göre; gazete, izin konusunda kaynak belirtmezken, ziyaretin 'soruşturma değil, dostane gezi' şeklinde gerçekleşeceğini yazdı.

ABD yönetimi, Çin’i bu bölgede 'soykırım suçu işlemekle' suçlarken, Petin yönetimi ise bu suçlamalara karşı çıkıyor. Konunun yakın takipçisi BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Michelle Bachelet, bölgeyi ziyaret edebilmek için 2018 yılından bu yana Çin ile müzareke ediyor.

BM'ye göre 1 milyon toplama kamplarında tutuluyor

Birleşmiş Milletlere göre 1 milyon kadar Uygur Türkü Çin tarafından toplama kamplarında tutuluyor. Çin makamları iddiaları reddederek buraların radikalleşmeye karşı kurulan 'mesleki eğitim merkezleri' olduğunu iddia ediyor.

Uluslararası kamuoyu Çin'in Uygurlara yönelik politikalarına tepki gösteriyor. Avrupa Birliği, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü başta olmak üzere pek çok uluslararası örgüt de Çin'den toplama kamplarında tutulan Uygurları serbest bırakılmasını ve kampların kapatılmasını istiyor.