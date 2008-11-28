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Politika

'Peki yalancı sensen başbakan değişecek mi?'

Evrensel gazetesi, akreditasyonları iptal edilen gazetecileri yalan haber yapmakla suçlayan Erdoğan’ı, iddialarını kanıtlamaya çağırdı.

28 Kasım 2008 02:00

Evrensel gazetesi, akreditasyonları iptal edilen gazetecileri yalan haber yapmakla suçlayan Başbakan Tayyip Erdoğan’ı, iddialarını kanıtlamaya çağırdı. Akreditasyonu iptal edilen 7 gazeteci arasında Evrensel'in  muhabiri Sultan Özer de bulunuyor.

Başbakan'ın, konuya ilişkin olarak dün yaptığı "Muhabirler yalan yanlış haber yapıyorsa akreditasyonları iptal edilebilir. O medya organı veya grubu bir başkasını göndersin. Yalan yanlış haber yapanlarla biz yola devam etmeyiz. Bizim ölçümüz o. Yalan yanlış haber yapmayacak” sözlerini anımsatan Evrensel Gazetesi, Erdoğan'ın iddiasını hiçbir somut delile dayandırmadığını ileri sürdü.

Daha önce muhabirleri tarafından başbakanlığa akreditasyon iptalinin nedeninin sorulduğunu ve gerekçe olarak da 'devamsızlık' gösterildiğini belirten gazete, Erdoğan'a şöyle seslendi:
“Yalan haberle ilgili iddianı kanıtlayamazsan; yani yalancı sensen, başbakan değişecek mi?” 

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