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Dünya

Peki kim yaptı: BDSM partisini basanlar polis değilmiş!

Polis olduğunu iddia eden kişiler, baskında birçok kırbaç ve seks oyuncağına el koymuştu

29 Kasım 2018 12:58

Rusya'da bulunan bir BDSM (rızaya bağlı olarak fiziksel baskı ve kuvvetli duyusal uyarımın uygulandığı ve fantezi güç rolü oynamanın yapıldığı ilişki türü) kulübüne polis tarafından yapıldığı iddia edilen baskının sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından bir açıklama geldi. Polis, kendileri tarafından böyle bir baskın yapılmadığını açıkladı.

Russia Today'in haberine göre baskın videosu Rostov veya Khabarovsk kentinde çekilmişti, ancak iki şehrinde polis depatmanı böyle baskın yapmadıklarını ve olaydan habersiz olduklarını açıkladı.

Partinin bu iki şehir dışında bir yerde gerçekleşmiş olabileceği iddialar arasında.

Ne olmuştu?

Polis olduğunu iddia eden kişiler, bastıkları BDSM partisinin gerçekleştiği kulüpte arama yapmıştı. Videoyu çeken kişi yerde yatan müşterilerin üzerinde basmadan yürümeye çalışırken başka bir kişinin şaka olarak "Burası bir BDSM kulübü, canlarını acıtabilirsin" dediği kayıt edilen videoda duyulmuştu. Bu kişiler baskında birçok kırbaç ve seks oyuncağına el koymuştu.

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