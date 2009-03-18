Peki kim bu 103 ünlü?

Stalin’i, Leonardo Da Vinci’yi, Marx’ı ve Friedrich Nietzsche’nin aynı masada yer aldığı tabloda, Japon Başbakanı Hideki Tojo ya da Çinli ressam Qi Baishi gibi çok fazla tanınmayan kişiler de var.Dikkatli bakıldığında tablodaki kişiler beş sıra halinde resmedilmiş. İşte merak edenler için soldan sağa sıralanmış haliyle 103 ünlünün tam listesi:Bill Gates, Microsoft Kurucusu, Homeros (Yunan Tarihçi/Şair), Cui Jian (Çinli Şarkıcı),Vladimir Lenin (Rus Devrimci/Devlet adamı), Pavel Korchagin (Rus Ressam), Bill Clinton (Eski ABD Başkan), Deli Petro (Rus Çarı), Margaret Thatcher, (Eski Britanya Başbakanı), Bruce Lee (Dövüş Sanatları Uzmanı/Aktör), Winston Churchill (Eski Britanya Başbakanı), Henri Matisse (Fransız Ressam), Cengiz Han (Büyük Moğol İmparatoru), Napoleon Bonaparte (Fransız Askeri Lider/Fransız İmparatoru) Che Guevara (Gerilla Lideri), Fidel Castro (Eski Küba Devlet Başkanı), Marlon Brando (Aktör), Yaser Arafat (Eski Filistin Lideri), Julius Sezar (Roma İmparatoru), Claire Lee Chennault (II. Dünya Savaşı Kahramanı), Luciano Pavarotti (Tenor), George W. Bush (Eski ABD Başkanı), Prens Charles (Galler Prensi) Liu Xiang (Çinli Engelli Kosu yarışçısı), Kofi Annan (Eski BM Genel Sekreteri), Zhang An (Çinli Ressam), Mikhail Gorbaçov (Eski SSCB Başkanı), Li Tiezi (Ressam), Dante Alighieri (Floransalı Şair), Dai Dudu (Ressam)Pele (Brezilyalı Futbolcu), Guan Yu (Çinli Savaşağası), II. Ramses (Mısır Firavunu), Charles De Gaulle (Fransız Devlet Adamı/Generali), Albert Nobel (İsveçli Kimyager/Nobel Vakfı’nın Kurucusu), Franklin Roosevelt (Eski ABD Başkanı), Ernest Hemingway (ABD’li Yazar), Elvis Presley (ABD’li Şarkıcı), Robert Oppenheimer (ABD’li Fizikçi), William Shakespeare (İngiliz Oyun Yazarı),Wolfgang Amadeus Mozart (Avusturyalı Besteci),Steven Spielberg (ABD’li Yönetmen), Pablo Picasso (İspanyol Ressam), Marie Curie (Fransız Fizikçi), Zhou Enlai (Çin Halk Cumhuriyeti’nin İlk Başbakanı), Johann Wolfgang Von Goethe (Alman Yazar), Laozi (Çinli Filozof), Marilyn Monroe (ABD’li Aktrist), Salvador Dali (İspanyol Ressam), Dowager Cixi (Çin İmparatoru), Ariel Sharon (Eski İsrail Başbakanı), Qi Baishi (Çinli Ressam), Qin Shi Huang (Çin İmparatoru), Rahibe Teresa (Romanyalı Katolik Misyoner), Song Qingling (Çinli Politikacı),Rabindranath Tagore (Hintli Şair), Otto Von Bismarck (Alman Devletadamı), Run Run Shaw (Çinli Devletadamı), Jean-Jacques Rousseau (Fransız Filozof)Audrey Hepburn (Belçika Doğumlu ABD’li Aktrist), Ludwig Van Beethoven (Alman Besteci), Adolf Hitler (Nazi Diktatörü), Benito Mussolini (İtalyan Faşist Lider), Saddam Hüseyin (Eski Irak Devlet Başkanı), Maxim Gorky (Rus Yazar), Sun Yat-Sen (Çinli Devletadamı), Den Xiaoping (Çinli Devletadamı), Alexander Puşkin (Rus Yazar), Lu Xun (Çinli Yazar), Joseph Stalin (Sovyet Lideri), Leonardo Da Vinci (İtalyan Ressam/Bilimadamı), Karl Marx (Alman Filozof), Friedrich Nietzsche (Alman Filozof), Abraham Lincoln (Eski ABD Başkanı), Mao Zedung (Eski Çin Devlet Başkanı)Charlie Chaplin (İngiliz Aktör), Henry Ford (Ford Motor Fabrikaları’nın Kurucusu), Lei Feng (Çinli Asker), Norman Bethune (Kanadalı Fizikçi), Sigmund Freud (Avusturyalı Psikiyatrist), Juan Antonio Samaranch (Eski Olimpiyat Komitesi Başkanı), Çang Kay Şek (Çinli General/Devletadamı) Kraliçe II. Elizabeth (Bieleşik Krallık Kraliçesi), Leo Tolstoy (Rus Romancı) , Li Bai (Çinli Şair), Corneliu Baba(Romanyalı Ressam), Auguste Rodin (Fransız Heykeltraş), Dwight Eisenhower (Eski ABD Başkanı), Michael Jordan (ABD’li Basketbolcu), Hideki Tojo (Eski Japon başbakanı), Michelangelo (İtalyan Rönesans Heykeltraşı/Ressamı), Yi Sun-Sin (Koreli Amiral)Mike Tyson (ABD’li Boksör), Vladimir Putin (Rusya Başbakanı/Eski Rusya Başkanı), Hans Christian Andersen (Danimarkalı Yazar), Shirley Temple (ABD’li Aktrist), Albert Einstein (Alman Fizikçi), Moses (Yahıdi Dinadamı), Konfüçyus (Çinli Filozof), Gandi (Hindistanlı Lider), Vincent Van Gogh (Hollandalı Ressam), Toulouse Lautrec (Fransız Ressam), Marcel Duchamp (Fransız Ressam)Usame bin Ladin (George Bush’un arkasında)