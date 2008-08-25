Peki, bu yıl lig nasıl geçecek?

Süper Lig’de 2008-2009 sezonu başladı. Peki lig nasıl geçecek? Ligin iddialı takımları kimler? Hangi takım en iyi transferi yaptı? Takımların güçlü ve zayıf yönleri neler? Teknik direktörler o takıma uygun mu? Yeni transferlerle ligin en iyi 11‘i kimlerden oluşur? İşte futbol yazarları ve yorumcuların görüşleri:

“FB ve GS’nin teknik direktörleri adaptasyon sorunu yaşayabilir”

AHMET ÇAKAR (Futbol yorumcusu)

Bu yıl lig kıran kırana geçecek.

Üç büyükler her zamanki gibi iddialı. Bu yıl, Trabzonspor transferleriyle iddialı olmaya çalışıyor. Bunun haricinde, Sivas ve Kayseri her zamanki gibi yükselen yıldızlarımız.

Bütün takımlar çok iyi transferler yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray teknik direktörleri adaptasyon sorunu yaşayabilir.

İdeal 11 konusunda lig başlamadan konuşamam.

Bir-iki maç izleyip de konuşmak sadece falcılık olur.

“Aragones’in önemli katkıları olacak”

CEM DİZDAR (Futbol yorumcusu)

Üç büyük takıma eklenecek bir ya da iki takım bulunabilirse, Trabzon ya da Kayseri gibi, heyecan ve eğlence açısından bir umut olabilir. Ama bu da düşük olasılık.

Şüphesiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Biri şampiyon diğeri kesin ikinci olur. Öteki de ligi en kötü beşinci bitirir.

Fenerbahçe’nin takımı oturmuş. Aurelio önemli kayıp ama yerine Selçuk gibi, Deniz gibi iyi oyuncuları var. Zorluk derecesi düşük seviyeli maçlardaki motivasyon sorunlarını çözememeleri en önemli eksiklikleri. Galatasaray zamana ihtiyaç duyacak. Beşiktaş iyi oyunculardan kurulu ama temel sorunu hücum edememeleri.

Beşiktaş’ın hocası Ertuğrul Sağlam, muhafazakar karakterli futbol anlayışıyla bir yenilik getiremedi oyuna. Galatasaray’ın hocası Michael Skibbe “düdüğü kimin çalacağı” konusunda sıkıntı yaşayacak Fenerbahçe’de Luis Aragones önemli katkılar yapacak.

Bu soruya yanıt veremem. Bunu devre arası ve sezon sonu yapmak daha doğru.

“Beşiktaş en sorunsuz takım gibi”

CEM ŞENGÜL (Milliyet Gazetesi Spor Müdürü)

Lig yine Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a endeksli geçecek. Belki Trabzon’un da bir atılımını görebiliriz.

Üç büyükler ve Trabzonspor.

Fenerbahçe defansın önünde Aurelio’nun yerini dolduracak bir ismin sıkıntısını çekiyor. Galatasaray da transfer konusunda mağdur. Sağ kanat ve forvete alınması gereken iki isim için zorlanıyor. Beşiktaş en sorunsuz kulüplerden biri gibi. Zayıf yönü yönetim zaafları ve maddi sorunların ufukta olması. Trabzonspor yepyeni bir kadroyla mücadele edecek. Uyum sancısı kriz yaratabilir.

Trabzonspor’da yetersiz bölgelere gerekli oyuncular alındı. Galatasaray ve Fenerbahçe’de sorun var. Beşiktaş verimli bir transfer dönemi geçirdi. En azından defansına çare bulabildi.

Aragones’in tecrübesi ve kariyeri Fenerbahçe için tartışılmaz. Skibbe genç ancak Alman disiplini, Galatasaray’a yarayabilir. Beşiktaş’ta Ertuğrul Sağlam henüz beklenen teknik sıçramayı yapamadı ama iki yıl bir takımın başında olmak büyük avantaj.

Volkan, Gökhan Gönül, Servet, Lugano, Tello,

Arda, Delgado, Alex, Yattara, Semih Şentürk, Nonda.

“En iyi transferleri Galatasaray yaptı”

ERTEM ŞENER (Star TV Spor Müdürü)

Mücadele Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanacak. Onları Beşiktaş ve Trabzonspor zorlayacak.

En iddialı takım Galatasaray.

Galatasaray en iyi transferleri yaptı. Fenerbahçe de iyi transferler yaptı ama elindeki iyi oyuncuları kaybetti. Mesela Uğur Boral’ın yerine adam aranıyor. Semih orta sahaya çekildi. Güiza’nın yanına iyi bir golcü lazım.

Fenerbahçe’de futbolcuların yerleriyle çok oynandı. Güçlü yönü ise teknik direktör Aragones. Galatasaray’da Skibbe biraz özgür bırakılmalı. Galatasaray’ın kanayan yarası ise Lincoln, güçlü yönü de Harry Kewell ve Fernando Meira gibi iyi isimleri transfer etmiş olması. Beşiktaş’ın güçlü yönü Ertuğrul Sağlam, zayıf yönü ise yönetimi.

Skibbe iyi işler yapacak. Sağlam bu kadar kaosa rağmen dimdik kaldı, takımı da ayakta tuttu. Aragones ise Başkan Aziz Yıldırım’ın soyunma odasına inişini engelleyebilecek dünyadaki tek adam.

Volkan, Gökhan Gönül, Hakan Balta, Servet, Lugano, Mehmet Topal, Arda, Kazım Kazım, Delgado, Semih Şentürk ve Gökhan Ünal.

“Lig geçen yıldan farklı geçmeyecek”

MEHMET DEMİRKOL (Milliyet gazetesi yazarı)

Geçen yıldan çok farklı olacağını düşünmüyorum. Galatasaray-Fenerbahçe ekseninde bir şampiyonluk mücadelesinin olması muhtemel.

Fenerbahçe ve Galatasaray.

Fenerbahçe’nin oyun temposunda bir yükselme olmadı ama diğerlerine göre daha iyi oynuyorlar. Ancak Aurelio sonrası Güiza, Emre, Alex ve Semih’i oynatma zorunluluğu çerçevesinde savunma sıkıntıları var.

Bunu şimdiden söylemek mümkün değil.

Hiçbir takımın yüzde 100 iyi transfer yaptığını düşünmüyorum. Çünkü yabancı sınırlamasından dolayı Türkiye’ye oyuncu getirmenin zor ve maliyetli bir iş olması transferi zorlaştırıyor.

Serdar Kulbilge, Gökhan Gönül, Song,

Servet, Hakan Balta, Yusuf, Mehmet Topal,

Alex, Arda, Nonda, Semih.

“Trabzonspor kadroyu oturtabilirse yarışta olur”

ŞANSAL BÜYÜKA (Lig TV Genel Yayın Yönetmeni)

Lig bu yıl iddialı oyuncuların transfer edilmesiyle geçen yıla göre daha çekişmeli ve daha iyi geçecek.

En iddialı takımlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş olacak. Onları Trabzonspor takip edecek.

En iyi transferleri yine üç büyük takımımız yaptı. Fenerbahçe iyi transferlere rağmen Aurelio gibi çok önemli oyuncuları da kaybetti. Trabzonspor da çok iyi tranferler yaptı. Kadroyu oturtabilirse yarışın içinde olur.

Fenerbahçe’nin orta sahası etkisiz ancak bireysel silahları var. Lige takım olarak en hazır olan Galatasaray ama savunması zayıf. Beşiktaş savunmasında ciddi önlemler aldı.

Aragones Avrupa şampiyonu olup gelen bir hoca. Skibbe Almanların orta sınıf bir hocası. Sağlam ülkemizin en iyi hocalarından biri. Geçen yıldan büyük dersler aldı.

Servet Çetin, Gökhan Gönül, Serdar Özkan, Mehmet Topuz, Bursasporlu Yusuf, Alex. Kalecilerden iddialı bir isim aklıma gelmiyor.

“Her yıl ligin kalitesi yükseliyor”

UĞUR MELEKE (Milliyet gazetesi yazarı)

Ligimizde ciddi bir maddi büyüme var. Oynanan oyunun kalitesinin maddi değeri yakalayacağı ümidindeyim. Bence her geçen yıl lig kalitesi yükseliyor.

İddialı takımların dört büyüklerin dışından çıkmasını beklemek biraz fazla iddialı ama umudum, teknik adam ve oyuncu istikrarına değer veren Sivas, Kayseri, İstanbul Belediyespor ve Hacettepe’nin üst grubu zorlaması.

Galatasaray’ın güçlü yönü harika altyapı ürünleri, yetenekli oyuncuları, zayıf yönü teknik adam istikrarsızlığı. Fenerbahçe’nin güçlü yönü, Aurelio-Güiza hariç kadroda ciddi bir değişikliğe gitmemiş olması, zayıf yönü teknik adam istikrarsızlığı! Beşiktaş’ın güçlü yönü, geçen sezonun üstüne koyarak ilerlemeye çalışan teknik ekibi, zayıf yönü futbol takımının yönetimden ve menajerden fırsat bulup bir türlü başrole çıkamaması. Trabzonspor’un güçlü yönü iyi bir yönetmene (Song) ve iyi bir başrol oyuncusuna (Yattara) sahip olması. Zayıf yönü, 20 küsur oyuncunun yeni olması.

En iyi alışveriş, en az alışveriştir. Bence Fenerbahçe, Sivas ve İstanbul Belediyespor kadro istikrarını sağlayabilen kulüpler.

Ivankov-Gökhan, Song, Servet, Murat Kalkan-M. Topuz, M. Topal, Alex, Holosko-Semih, M.Yıldız.

“Kârlı alışverişler yok”

UĞUR VARDAN (Radikal gazetesi spor yazarı)

Lig umarım iyi geçer. “İyi” sözcüğünün karşılığı ise üç büyüklerin tahakkümünden çıkmış bir sezon ve şampiyonluk demek.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor.

Fenerbahçe’nin oturmuş bir kadrosu var. Galatasaray kendini yeniledi ama handikapı genç teknik adamları Skibbe. Beşiktaş defansını ikinci sınıf Çeklerle donattı. Asıl sınavı Trabzonspor ve Ersun Yanal verecek.

Bence bu sorunun muhatabı yönetimler, zaten uygun bulmadıklarında hemen teknik adam yıkımlarına başlarlar.

Genelde kârlı alışverişler yok. Ama Trabzonspor’un yenileriyle Gaziantepspor’un Brezilyalılarının getireceği heyecanı merakla bekliyorum.

Volkan-Gökhan Gönül, Meira, Song (Servet), Cale-Mehmet Topal (Emre Belözoğlu)-Yattara, Delgado, Arda, Kewell-Nonda (Güiza).

“Bu yıl bol laf az iş üretilecek”

İBRAHİM ALTINSAY (Futbol yorumcusu)

Geçen yıldan çok farklı geçmeyecek. Dört büyüklerin dışındaki takımların hocaları görevden alınma korkusuyla yaşayacak. Bol laf az iş üretilecek.

Dört büyükler şampiyonluğa, iki takım UEFA’ya, geriye kalan 12 takım küme düşmemeye oynayacak. Böyle bir ligden nasıl kalite ve heyecan beklersiniz?

Hiçbiri. Üç büyükler normalin çok üstünde bonservis ve transfer paraları saçtı. Trabzonspor çok futbolcu aldı. Bundan iyi bir takım çıkarırlarsa başarılı olurlar.

Dört büyükleri ve Kayseri’yi izledim. Kayseri hazır gibi. Büyük takımların zayıf tarafı orta alanları, güçlü tarafı rakip geri çekilince yüklenip sonuç almaları.

Teknik direktörlerde sorun yok ama yönetimlerin takıma ve futbola bakışları günümüz ölçülerine uygun değil.

Kalede Süleymanou. Sağ bek Serdar Kurtuluş. Stoperler F. Meira-Giray Kaçar. Sol bek R. Carlos. Orta saha Mehmet Topuz-Mehmet Topal-Selçuk İnan. Forvetler Holosko-Güiza-Arda Turan.

“Galatasaray’da kaleci sorunu devam ediyor”

İLKER YASİN (Kanal D Spor Müdürü)

Yine Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş mücadele edecek. Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı.

Ligin iddialı takımları yine Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş.

Takımlar çok iyi transferler yapmadı. Fenerbahçe çok iyi bir teknik direktör aldı, Galatasaray’ınki kötü. Trabzonspor çok sporcu aldı ama bunların iyi transferler olduğunu söylemek zor.

Fenerbahçe çok disiplinli bir teknik direktöre sahip. Zayıf yönü ise Volkan’ı zorlayacak bir yedek kalecinin olmaması. Orta sahada da bir ön libero sorunu var. Galatasaraylı Harry Kewell çok kaliteli bir oyuncu ama performansı çok yüksek değil. Kaleci sorunu ise hâlâ devam ediyor. Bir gol adamına da ihtiyaç var. Beşiktaş’ın kadrosu geçen yıla oranla daha güçlü. İyi transferler yaptı ama bu oyuncuların takıma uyumu çok önemli.

Aragones çok başarılı, Skibbe’den umutlu değilim. Sağlam’ın ise hâlâ deneyim eksikliği var.

Bir takımda uyum çok önemli. Aksi takdirde en iyi oyuncuları da bir araya getirseniz sonuç alamazsınız.

“Beşiktaş çok kötü yönetiliyor”

KAZIM KANAT (Futbol yorumcusu)

Ligde dört-beş yıldır şampiyon olamayan Beşiktaş, yine şampiyon olamayan bir Trabzonspor var. Bu konuda Kayserispor atakta. Sivasspor büyük bir deneyim geçirdi. Gaziantep de aynı şekilde. Bu durumda Türk futbol seyircisi, kim kazanacaksa bileğinin hakkıyla kazanmasını istiyor.

Bu yılın en iyi takımlarından biri, hâlâ çok iyi bir transfer yaparsa Beşiktaş. Sonra da Trabzonspor.

En iyi transferleri Fenerbahçe ve Trabzonspor yaptı, sonra da Bursaspor.

Fenerbahçe yönetim olarak çok güçlü. Sahada çok güçlü olan Beşiktaş çok kötü yönetiliyor.

Teknik direktörler kendilerini kanıtlamak zorunda ama Aragones muhteşem bir adam.

Rüştü, Gökhan Gönül, İbrahim Toraman, Servet Çetin, Uğur Boral, Serdar Özkan, Uğur İnceman, Mehmet Topal, Arda Turan, Ümit Karan, Murat Yılmaz.

(Milliyet Pazar)