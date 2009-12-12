Peker'den çelenk var!

T24 - Kelebek operasyonu kapsamında tutuklu bulunan Sedat Peker, önceki gece yeni açılan bir bara isminin yazılı olduğu çelenk gönderdi. Peker'in sanat dünyası ile ilişkilerini yazan gazeteci Lube Ayar, dava dosyasına giren ünlülerle olan telefon konuşmalarını aktardı.



Ayar'ın Milliyet gazetesi eki Cadde'de bugün (12.12.2009) yayımlanan haberi:



Sedat Peker’in, CK adlı gece kulübüne üzerinde büyük harflerle adının yazdığı çelengi göndermes i, eski günleri hatırlattı. Mafya babasının, sanat dünyasıyla ilişkileri dava dosyasına girdi. İşte telefon konuşmaları...



Caddebostan’da önceki gece yeni bir bar açıldı. Sahibi, şarkıcı Elif Karlı’nın eşi Cengiz Karlı. CK isimli gece kulübünün kapısında,üzerinde karanfillerle ‘Sedat Peker’ yazan devasa bir çelenk belirdi.



Sedat Peker Silivri Cezaevi’nde. ‘Kelebek Operasyonu’na ilişkin davada, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’ten 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Ergenekon Davası kapsamında yargılanmasına devam ediliyor. Onunla birlikte yargılanan kardeşleri ve ‘adamları’ ise özgürce aramızda dolaşıyor.



Birileri diyebilir ki, “Sedat Peker, Hakan Altun’u seviyordur, istediği kişiye de çelenk gönderebilir.” Bu cümleyi de kimse etmez! Ben hariç!



Çünkü ben bilirim ki Sedat Peker’in çelengi sadece karanfil değil, mesaj doludur. O çelenk, merkezinde Peker’in olduğu bir ‘dost meclisi’nin sembollerindendir. Tıpkı Peker’in sevdiklerine hediye ettiği altın tesbihler gibi.



Ve küçük de bir düzeltme yapalım; o çelenk, Hakan Altun’a değil, mekanın sahibi olan Cengiz ve Elif Karlı’ya gönderildi.



Gecelerin adamı



Sedat Peker ve adamları, gece hayatını sever. Mekanlarla yakından ilgilenirler. Adamları, İstanbul’un ünlü eğlence mekanı Reina’nın güvenlik görevlilerini ‘ölümle tehdit’ ederken, “Biz siz olmadan yaşayamayız” demişlerdi.



Sedat Peker’in ağabeyi Vedat, 2003’te Süzer Plaza’daki Chocolate Bar’da üstünü aramak isteyen güvenlilik görevlileriyle kavga etmişti. Peker’in adamlarının İstanbul’daki çeşitli mekanları kurşunladığı dava dosyalarında yazar.



Yıldızlar topluluğu



Size Sedat Peker’in saz arkadaşlarından (sanatçı oldukları için böyle diyorum) birkaç örnek verebilirim. En tepeden başlayalım; İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül, Seda Sayan, Özcan Deniz, Serdar Ortaç, Ali Şan, Demet Akalın, Oktay Kaynarca, Gökhan Özen, Davut Güloğlu, Metin Şentürk, Emel, Küçük Onur, İsmail Türüt. Başkaları da vardır elbette! Ama ben sadece bu adını saydığım kişilerin Peker’le arkadaşlığını kanıtlayabilirim. Sizinle duyduklarımdan değil, karara bağlanmış bir kamu davasının dosyalarından aktarıyorum.



Kim, kimi kullanıyor?



Aslında çok karmaşık ilişkiler bunlar. Kim, kimin şöhretinden yararlanıyor, ayırt etmek kolay değil. Birkaç örnek verirsem belki ne demek istediğimi anlatabilirim. Bu haberin kaynağı, Peker’in 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Kelebek Operasyonu’na ilişkin dava dosyasında yer alan belgelerdir. Yani, bir kuşkuya kapılmanıza gerek yok!

Sedat Peker, emekli generaller, üst düzey kamu görevlileri, tayini çıkan emniyet müdürleri ve futbol camiasının ünlü isimleriyle de çok yakın dost! Bu isimlere kıyasla şarkıcılara kızmanın bir anlamı var mı bilmiyorum.



- Serdar Ortaç, Sedat Peker’e “Babacığım” diyerek hitap ediyor: “Çiçeğiniz gelince çok mutlu oldum, Allah razı olsun.”

- Sedat Peker’in yakın adamlarından biri yeni açtığı barı anlatırken, “Ortak olarak Ali Şan’ı aldım, Aslı Hünel falan. Develer söyleyecek ben kazanacağım” diyor.

- Sedat Peker’e, katılamadığı Rizespor gecesine dair notlar aktarıyorlar: “İsmail Türüt, seni öve öve bitiremedi abi.”

- Mahsun Kırmıgül ve Özcan Deniz’i, Sedat Peker’le tanıştıran kişi, Prestij Müzik’in sahibi İbrahim Genç.

- Sedat Peker, ağabeyinin kayınbiraderi olan Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz’ı arayıp, bir düğünde aynı masayı paylaştığı kişileri soruyor. “Elif Karlı ve futbolcu Bülent orada mı?”

- Sedat Peker, Küçük Onur’a kızıyor. Çünkü kendisi için bulduğu kadınları beğenmiyor: “Oğlum sen fazla hayvan belgeseli izliyorsun galiba”

- Seda Sayan, yanında Gökhan Şükür, Nur Yerlitaş ve Stelyo Pipis varken, Sedat Peker’le konuşuyor: “Yeni kasetim çıkacak, bana sponsor olman lazım”

- Vedat Peker, İbrahim Tatlıses’i arayıp, bir istekte bulunuyor: “İzmir emniyeti bana çok ters davranıyor. Birkaç gündür burada acayip tatil yapıyorum, acayip para harcıyorum. Gazetecilere bir haber yaptırır mısın? Vedat Peker ve Tatlıses birlikte tatilde, diye.”

- Vergi borcundan kurtulmaya çalışan Mahsun Kırmızıgül, Sedat Peker’in yardımcısını arıyor: “Abi yardım edin, kasetten gelen bütün para bu cezaya gidecek yoksa.”