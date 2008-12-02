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Yaşam

Peker: Eşim hamile değil

Kocaeli Başsavcılığı, Sedat Peker'in avukat eşinin hamile olduğu haberleri üzerine adli ve idari inceleme başlattı. Peker iddiaları yalanladı

02 Aralık 2008 02:00

Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sedat Peker’in eşi avukat Özge Yılmaz’ın hamile kaldığı ve bir erkek bebek beklediği iddiaları üzerine başsavcılık soruşturma başlatırken, Sedat Peker ise gazetecilere iddiaların yalan olduğunu söyledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Peker cezaevindeyken eşinin hamile kaldığı iddiasına el koydu. Başsavcılık, adli ve idari yönden soruşturma başlattı. Soruşturma sonrasında olayın doğru olduğu ve cezaevi görevlilerinin ihmalinin bulunduğunun anlaşılması halinde haklarında yasal işlem yapılacak. Cezaevi mevzuatına göre evli ya da cezaevinde evlenen hükümlü ve tutukluların eşleriyle cinsel ilişki kurma hakları bulunmuyor. Hükümlü ve tutuklular ancak, birinci derece yakınlarının ölümü halinde cezaevi müdürünün izni ve ilgili başsavcının onayıyla jandarma eşliğinde dışarı çıkabiliyor. Cezaevinden çıkışın tek istisnasının da cenaze izni olduğu belirtildi.

Peker'den yalanlama

Ergenekon davası kapsamında da yargılanan tutuklu sanıklardan Sedat Peker, 5 ay önce evlendiği avukat eşi Özge Yılmaz’ın hamile olduğu iddialarını yalanlandı.
Silivri Cezaevi'ndeki bugünkü duruşmaya verilen arada gazetecilere seslenen Peker, "İddialar yalan. Eşim birazdan burada olacak. İnanmıyorsanız hastaneye götürüp muayene ettirin" dedi. 

'Hamile değilim' mesajı

Cezaevindeki Peker'in eşi hamile!

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve gasba teşebbüs" suçlarından Kocaeli Yüksek Güvenlikli Cezaevinde hükümlü bulunan Sedat Peker, bu yıl mayıs ayında cezaevinde kıyılan nikahla avukatı Özge Yılmaz (27) ile evlenmişti.
Sedat Peker, "Ergenekon" davasında da sanık olması nedeniyle dava başlamadan önce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesine nakledilmişti.


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