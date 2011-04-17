Peker Açıkalın'ın durumu ciddiyetini koruyor

T24 - Koşuyolu Kalp Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Ali Metin Esen, oyuncu Peker Açıkalın'ın sağlık durumuyla ilgili, "Sağlığı iyiye gidiyor, ama tam anlamıyla hayati tehlikeyi atlatmış diyemeyiz" dedi.







Doç. Dr. Esen, Peker Açıklalın'ın dün akşamdan bugüne nörojojik durumunuda belirgin bir iyileşme olduğunu belirterek, "Bilinci tamamen kapalıydı, fakat şimdi bilinci açık, bazı sorulara yavaşta olsa cevap verebiliyor. Çocuklarının ismini söyleyebiliyor. 2001'de kendisini kimin ameliyat ettiğini sorduğumuzda doğru cevap verdi. Fakat çok açık da değil, soruların bir kısmını da cevaplayamadı. Çok düşünerek ve yavaş cevaplayabiliyor, ama bu da çok olumlu bir gelişme. Diğer yandan kalbinde ki pil devrede ve kalp ritmi zaman zaman kendi ritmi gelmekle beraber çoğu zaman pilin desteklediği bir kalp ritmi söz konusu. Ama iyiye doğru giden bir süreçteyiz"diye konuştu



"Hafta sonuna kadar yoğun bakımda"

Açıkalın'ın hafta sonunu yoğun bakımda geçireceğini söyleyen Başhekim Esen, "Dilerim Pazartesi, bilinci çok daha açık ve yoğun bakımdan çıkmaya hazır bir hasta olarak size takdim ederiz. Sonrasında da daha ileri değerlendirmelerle ne yapacağız, diğer kapaklarıyla ilgili sorunlara cerrahi bir girişim düşünecek miyiz, kalıcı bir kalp pili uygulaması planlıyoruz. Bunula ilgili daha sonra size bilgi vereceğim" dedi.



"Kalp krizi geçirmedi"

Açıkalın'ın kalp krizi geçirmediğini belirten Esen, "Öncesinden bir kapak ameliyatı geçirmiş ve kalp fonksiyonları belirli düzeyde azalmış, diğer iki kapağında da belirgin düzeyde bozukluk olan bir hastamız. Böyle hastalarımızda tatikleyizi bir takım faktörlerinde etkisiyle ani ritm bozuklukları ve ona bağlı kalp durmaları olabiliyor. Peker beyin başına gelen şey bu" şeklinde konuştu.

En az bir hafta daha hastanede kalacağını belirten Esen, "Hayati tehlikeyi tam olarak atlattı diyemiyoruz. Onun için haftasonunu yoğun bakım da geçirecek. Ama klinik durumu geldiğine göre yüzde 80 iyileşmiş durumda, özellikle nörolojik bulgularında belirgin bir iyileşme var ama tam değil. Açık bir hafızası yok, çok net konuşamıyor, sözel iletişimi yavaş ama geldiğiyle kıyaslayarak söylüyorum iyi durumda" ifadelerini kullandı.

Ailesinin Peker Açıkalın'la görüştürüldüğünü belirten Esen, yoğun bakımdan çıktıktan sonra çok yoğun olmamakla birlikte ziyaretçi kabul edebileceğini söyledi.