-PEKER AÇIKALIN YAŞAMA TUTUNDU İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Kalp krizi nedeniyle Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan oyuncu Peker Açıkalın hayati tehlikeyi büyük oranda atlattı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tedavisine Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilen Peker Açıkalın'ın bugün itibariyle yaşamsal parametrelerinin stabil olarak seyrettiği belirtildi. Açıklamada, Açıkalın'ın hayati tehlikeyi büyük oranda atlattığı, kontrol amacıyla hastanenin Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulduğu kaydedildi. Aynı açıklamada, nörolojik olarak takip edilen Açıkalın'ın beyin tomografisinde de herhangi bir patoloji saptanmadığı bildirildi.