-PEKER AÇIKALIN TABURCU EDİLDİ SAKARYA (A.A) - 14.05.2011 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastanede müşahede altına alınan oyuncu Peker Açıkalın, taburcu edildi. Adapazarı'ndaki asker arkadaşını ziyarete geldiği sırada rahatsızlanan ve düşük tansiyon tanısıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisinde müşahede altına alınan Açıkalın'ın tedavisi tamamlandı. Açıkalın, basın mensuplarına görüntü vermemek için hastanenin arka kapısına yanaşan siyah bir minibüsle ayrıldı.