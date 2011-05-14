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Yaşam

Peker Açıkalın hastaneye kaldırıldı

Peker Açıkalın, Adapazarı’nda hastaneye kaldırıldı.

14 Mayıs 2011 03:00

T24 - Geçen ay bir okulun önünde polisle girdiği tartışma ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve bir süre tedavi gören sinema ve tiyatro sanatçısı Peker Açıkalın, Adapazarı’nda hastaneye kaldırıldı.

Tansiyon şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen Peker Açıkalın’ın kalbinde sorun olduğu anlaşıldı ve hemen Kardiyoloji Servisi’ne alındı. Sakarya İl Sağlık müdürü Hasan Bektaş, Açıkalın’ın şu anda hayati tehlikesi bulunmadığını ancak sorunuyla ilgili tetkiklerin sürdüğünü belirtti.



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