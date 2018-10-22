Pegida'nın 4'üncü yıldönümüne karşı protesto

Göç ve İslam karşıtı Pegida’nın kuruluşunun dördüncü yıldönümünde Dresden’da harekete karşı büyük bir gösteri düzenlendi. Çeşitli dernek ve sendikaların desteğiyle düzenlenen gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katıldı.Almanya'nın Dresden kentinde "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurtseverler" (PEGIDA) oluşumunun kuruluşunun dördüncü yıldönümü çeşitli dernek ve sendikaların desteğiyle düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Polisin ve organizatörlerin verdiği bilgiye göre protestolara yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Kentin farklı noktalarından "Nefrete karşı yürek" sloganıyla harekete geçen iki grup daha sonra kentin merkezinde birleşti.

Ana tren garının önünde toplanan yaklaşık 6 bin kişilik gösterici gruba seslenen Saksonya eyaletinin başbakanı Michael Kretschmer "politik anlamda aktif olma" çağrısı yaptı. "Bu ülkenin dışarıya açık ve konuksever olması bizim elimizde" diyen Kretschmer, günlük hayatta yaşanan ırkçılığa karşı da uyardı. Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) eyalet başbakanı toplumsal sorunlara atıfta bulunarak, "Aktif olmamız ve yalnızca basit cevapları olanlara karşı durmamız önemli" diye konuştu.

Kretschmer, toplumda karşılıklı saygı çerçevesinde bir tutumun benimsenmesinin de önemine dikkat çekerek, bazı toplumsal meselelere ilişkin endişeleri olan ve eleştiride bulunanların bir köşeye itilmememesi gerektiğini de sözlerine söyledi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) eyalet başbakan yardımcısı Martin Dulig de insanlık ve demokrasi için mücadele çağrısı yaptı. Günlük yaşamda rastlanan Hitler selamı ve Yahudi şakalarına karşı durmanın bu mücadelenin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Bilim Bakanı Eva-Maria Stange ise, Pegida'ın yalnızca memnuniyetsiz vatandaşlardan oluşmadığını belirterek, oluşumun sağ görüşlüleri de içine çektiği ve böylece hareketin daha güçlü hale geldiği uyarısında bulundu.

"Ülkemiz için üzücü bir gün"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da attığı tweette Pegida'nın kuruluş yıldönümünü "ülkemiz için üzücü bir gün" sözleriyle değerlendirdi. Maas, ancak bugünün hiçbir ley yapmadan oturulacak bir gün olmadığını da belirten Maas, Dresden'da ilk kez bütün protesto oluşumlarının birlikte eylem yapmasını harika bulduğunu belirterek, "Vakti olanlar; haydi Dresden'a!" ifadelerini kullandı.

Pegida yanlısı gösteriye aşırı sağcılar da katıldı

Diğer yandan göç ve islam karşıtı Pegida'nın destekçileri de kentteki ünlü Lüteriyen kilisesi Frauenkirche'nin önünde bir gösteri düzenledi. Yaklaşık dört bin kişinin katıldığı ve "Dört yıllık direniş" sloganıyla düzenlenen gösteriye Pegida kurucularından Lutz Bachmann da katıldı. Bachmann, 2015 yılında Hitler kılığındaki fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından görevinden çekilmişti. Merkez Almanya Radyoları (MDR) gösteride Almanya için Alternatif (AfD) gençlik kollarının ve Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın izlediği oluşumlardan aşırı sağcı "Kimlik Hareketinin" bayraklarının da görüldüğünü belirtti.

20 Ekim 2014 tarihinde Dresden‘da düzenlenen "Akşam yürüyüşü" Pegida'nın kuruluşu olarak kabul ediliyor. Bunu takip eden aylarda binlerce kişi Pazartesi günleri düzenlenen Pegida gösterilerine katılmış, göç, mülteci ve İslam karşıtı sloganlarıyla Almanya'da büyük tartışma başlatmıştı. Yürüyüşlere katılanların sayısı zaman zaman 25 bine ulaştı. Özellikle Almanya'nın doğusunda destek bulan Pegida'yı kendisine örnek alan oluşumlar Almanya'nın diğer kentlerinde de destek yürüyüşleri düzenlemeye başlamıştı.

DW,epd/SÖ,GA

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