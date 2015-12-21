Pegida taraftarları ve karşıtları gösteri düzenliyor

Dresden'de bugün aynı saatlerde birden fazla gösteri düzenlenecek.

Kendilerini Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar olarak

tanımlayan Pegida hareketi, Noel öncesindeki son gösterisini daha önce

olduğu gibi Dresden Operası önündeki Tiyatro Meydanı'nda

düzenleyemeyecek. Dresden Belediyesi Pegida'nın gösteri yaptığı bu

meydanı bu kez 'Herz Statt Hetze' (Kışkırtma yerine kalp) adlı Pegida karşıtı

ittifaka tahsis etti. Dresden Opera ve Tiyatro'sunun da organizasyonda yer

aldığı etkinliğe katılımın yüksek olması bekleniyor.

Pegida hareketi ise bu kez kentte solcu grupların güçlü olduğu ve gösteriler

düzenlediği, Neustadt tren garı yakınlarındaki Schlesisch Meydanı'nda

toplanacak.

Kentte bugün ayrıca 'Nazisiz Dresden' adlı sivil toplum hareketi, aşırı sağı

protesto için gösteri düzenleyecek.

Pegida hareketi ilk kez 20 Ekim 2014 tarihinde Dresden'de yürüyüş yapmıştı.

O tarihten bu yana bazı istisnalar dışında pazartesi günleri Dresden'de

gösterilerine devam ediyor.