Pegida taraftarları ve karşıtları gösteri düzenliyor

Dresden'de bugün aynı saatlerde birden fazla gösteri düzenlenecek.
Kendilerini Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar olarak
tanımlayan Pegida hareketi, Noel öncesindeki son gösterisini daha önce
olduğu gibi Dresden Operası önündeki Tiyatro Meydanı'nda
düzenleyemeyecek. Dresden Belediyesi Pegida'nın gösteri yaptığı bu
meydanı bu kez 'Herz Statt Hetze' (Kışkırtma yerine kalp) adlı Pegida karşıtı
ittifaka tahsis etti. Dresden Opera ve Tiyatro'sunun da organizasyonda yer
aldığı etkinliğe katılımın yüksek olması bekleniyor.
Pegida hareketi ise bu kez kentte solcu grupların güçlü olduğu ve gösteriler
düzenlediği, Neustadt tren garı yakınlarındaki Schlesisch Meydanı'nda
toplanacak.
Kentte bugün ayrıca 'Nazisiz Dresden' adlı sivil toplum hareketi, aşırı sağı
protesto için gösteri düzenleyecek.
Pegida hareketi ilk kez 20 Ekim 2014 tarihinde Dresden'de yürüyüş yapmıştı.
O tarihten bu yana bazı istisnalar dışında pazartesi günleri Dresden'de
gösterilerine devam ediyor.