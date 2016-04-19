Pegida kurucusu hâkim karşısında



Batının İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurtsever Avrupalılar (Pegida) oluşumunun kurucusu Bachmann hakkındaki dava Dresden'de görülüyor. 43 yaşındaki Bachmann hakkında halkı kin ve nefrete kışkırtma iddiasıyla dava açılmıştı.

Savcılık iddianamesinde Lutz Bachmann'ın 2014 yılının eylül ayında Facebook sayfasında yazdığı bir yorumda sığınmacılara ve ilticacılara “ıvır zıvır”, “sığır” ve “pislik” sözlerini kullanarak hakaret ettiği ileri sürülüyor. İddianamede Bachmann'ın sığınmacıların insanlık onuruna saldırıda bulunduğu ve onlara karşı nefreti kışkırttığı ifade ediliyor.

Bachmann'ın yargılanmasında mahkeme, 10 Mayıs tarihine kadar üç duruşma günü belirlemiş durumda. Mahkemenin halkı kin ve düşmanlığa kışkırtma suçunu işlediğine hükmetmesi halinde Bachmann 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.