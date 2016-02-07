Pegida beklenen ilgiyi yaratamadı



Almanya'nın Dresden kentinde cumartesi günü düzenlenen Pegida mitingine 6 bin ila 8 bin kişi katıldı. Miting öncesinde polisin beklentisi 15 bin kişinin eyleme katılacağı yönündeydi. Sığınmacıların alınmasına karşı seslerin yükseldiği gösteride “Merkel gitmeli” sloganı atıldı. Pegida'nın kurucularından Lutz Bachmann hastalığı gerekçesiyle mitingde yer almadı. Dresden'deki gösteride Bratislava ve Prag'daki eşzamanlı gösterilerle canlı bağlantı kurulması planlanmıştı ancak bu da teknik aksaklıklar nedeniyle gerçekleşmedi.

Dresden'de Pegida'ya karşı düzenlenen gösteriye ise yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı. Gösteride “Nazilere Yer Yok”, “Yabancı düşmanlığına, halk kışkırtıcılığına, Pegida'ya ihtiyacımız yok” denildi. İki grup arasında bir arbede yaşanmasını önlemek için Dresden'de 1900 polis görev yaptı.

Avrupa'nın diğer kentlerindeki gösterilere de ilgi yüksek olmadı. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 1500 İslam karşıtı toplandı. “Göçe hayır-Merkelleşmeyi durdurun” sloganları atılırken eylem sonrasında yabancı düşmanlarıyla karşıt göstericiler arasında yer yer çatışma çıktı, gruplar birbirlerine şişe ve havai fişek attı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da Leh milliyetçileri tarafından düzenlenen gösteride Pegida'nın sözcülerinden Tatjana Festerling bir konuşma yaptı. Festerling konuşmasında İslami göçe karşı Avrupa'nın dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi. Pegida sözcüsü Tatjana Festerling Polonya, Litvanya, Saksonya ve Avusturya'nın Viyana kuşatması sırasında Osmanlı'ya karşı ittifak yaptığını hatırlattı.

Fransa'nın Calais ve Danimarka'nın Kopenhag kentlerinde düzenlenen gösterilere 100, Montpellier kentindeki gösteriye de yaklaşık 200 kişi katıldı.