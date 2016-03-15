Pegida AfD'yi kontrol etmek istiyor



Pegida hareketi facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Almanya için Alternatif (AfD) adlı partinin Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Saksonya-Anhalt'ta yapılan seçimlerde eyalet meclisine girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Açıklamada, 'Bu olağanüstü başarı sadece bunu kutlamak için bir neden değil, aynı zamanda net bir görev. Şimdi AfD'nin üç eyaletin parlamentosunda daha bu görevi üstlenecek olması, Pegida'yı bugüne dek olmadığı kadar önemli ve gerekli kılıyor' denildi.

Pegida'nın facebook sayfasında ayrıca Pegida'nın AfD ile birleşme yönündeki başarısız çabaların ardından hareketin yakın bir gelecekte bağımsız, muhafazakar bir partiye dönüşebileceği belirtildi. Pegida'nın kuracağı yeni partinin ise 'kontrol organı' olarak anlaşılabileceği ve AfD'nin izlediği çizgiyi kaybetmemesini sağlayacağı kaydedildi. Açıklamada, 'Birçok seçmen AfD'den çok Pegida'ya güveniyor' denildi. Pegida partiye dönüşünceye kadar ise AfD'nin aralıksız desteklenmeye devam edeceği vurgulandı.

AfD pazar günü yapılan üç eyalet seçiminde Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Saksonya-Anhalt'da meclise girmeyi başarmıştı. Saksonya-Anhalt'ta yüzde 24.2 gibi yüksek bir rakamla, Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) ardından meclisteki en güçlü ikinci parti olmuştu.

Pegida hareketi doğduğu kent olan Dresden'da geleneksel olarak düzenlediği pazartesi yürüyüşünde de Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) eyalet seçimlerindeki başarısını kutladı. Binlerce kişi 'Merkel gitmeli', 'İslamlaşmaya dur' sloganlarının yanı sıra diğer Avrupa ülkelerindeki aşırı sağcılarla dayanışma mesajları verdiler. Özellikle Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın mültecilere karşı izlediği 'tecrit politikası' olumlu bir örnek olarak lanse edildi. Gösteriye üç bin 500-dört bin 200 kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Pegida karşıtları ise 'Nopegida' ve 'Gepida' inisiyatifleri ile gösteri düzenledi. Bu gösteriye 300-400 kişinin katıldığı belirtiliyor.

Pegida lideri Bachmann yargılanacak

Öte yandan Pegida hareketinin lideri Lutz Bachmann Nisan ayında yargılanacak. Bachmann halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 19 Nisan'da mahkeme önüne çıkacak. Savcılık iddianamade Bachmann'ın 2014 Eylül ayında facebook sayfasında savaştan kaçan sığınmacılar ve iltica başvurusunda bulunanlara hakaret içeren sözlerine atıfta bulundu. Dresden Savcılığı, Bachmann’ın sosyal paylaşım platformu Facebook‘ta yabancılar ve İslam ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatmıştı. İddianamede Bachmann’ın kamu huzurunu bozmayı göze aldığı, sığınmacıların insanlık onuruna saldırdığı, hakaret ve kötü niyetli aşağılamalarla sığınmacılara karşı nefreti körüklediği belirtildi.