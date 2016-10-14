Peggy davasının skandallarla dolu kronolojisi

7 Mayıs 2001: 9 yaşındaki Peggy, Oberfranken bölgesindeki Lichtenberg kentinde okuldan eve dönerken kayboldu. Ailesi polise kayıp ilanı verdi. Peggy'yi aramak için kurulan özel komisyon sonraki aylarda yaklaşık 4 bin 800 iz inceledi. Haftalar süren arama sonuçsuz kaldı.

Ağustos 2001: Polis, lokanta işleten bir çiftin Ulvi K. (23) adlı zihinsel engelli çocuğunu şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Ulvi K polis sorgusunda verdiği ifadede Peggy ve diğer çocukları taciz ettiğini itiraf etti. Ulvi K. bir psikiyatri kliniğine yatırıldı.

Şubat 2003: Hof Savcılığı Ulvi K. hakkında Peggy'yi öldürdüğü şüphesiyle iddianame hazırladı. Ekim 2003'te dava açıldı.

Nisan 2004: 26 günlük duruşmaların sonunda Ulvi K. cinayet suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Ulvi K'nın Peggy'yi taciz ettiğine ve bunu başkalarına anlatacağı düşüncesiyle küçük kızı öldürdüğüne hükmetti. Karar, sanığın polis sorgusu sırasında verdiği ifadeye dayandırıldı. Ancak polis sorgusu sırasında sanığın avukatı olmadığı gibi ses kaydı da tutulmamıştı. Dava sırasında Ulvi K bu ifadesini doğru olmadığını söyleyerek geri çekti.

Eylül 2010: Altı yıl sonra dava sırasında Ulvi K. aleyhine ifade veren bir tanık ifadesini geri çekti. Tanık Ulvi K ile bir psikiyatri kliniğinin kapalı bölümünde tanıştığını ve şahsın kendisine cinayeti işlediğini itiraf ettiğini belirtmişti. Tanık bu ifadenin doğru olmadığını belirterek polisin kendisini bu ifadeyi vermeye zorladığını söyledi. Polisin kendisine eğer bu ifadeyi verirse onun bırakılacağını söylediğini belirtti. Dava buna rağmen yeniden açılmadı.

Nisan 2013: Ulvi K'nın avukatı Bayreuth Eyalet Mahkemesi'nde davanın yeniden açılması talebiyle başvuruda bulundu. Avukat başvurusuna gerekçe olarak Peggy'yi 7 Mayıs öğleden sonra görmüş olan görgü tanıklarının ifadelerini gösterdi.

Aralık 2013: Bayreuth Eyalet Mahkemesi davanın yeniden açılması emri verdi. Mahkeme, kararını 2010 yılında ifadesini değiştiren görgü tanığına dayandırdı. Mahkeme ayrıca Ulvi K. hakkında verilen psikolojik bilirkişi raporunun da şüpheli göründüğü kanaatinde olduğunu açıkladı.

Nisan 2014: Davanın yeniden görülmesine başlandı.

Mayıs 2014: 36 yaşındaki Ulvi K. beraat etti.

Mart 2015: Bamberg Eyalet Yüksek Mahkemesi Ulvi K'nin psikiyatri kliniğinden tahliyesine hükmetti.

2 Temmuz 2016: Thüringen eyaletinde Peggy'nin yaşadığı Lichtenberg'in 12 kilometre uzağında ormanlık bir arazide bir çocuğa ait kemikler bulundu. Savcılık ve polis iki gün sonra kemiklerin "yüksek ihtimalle” Peggy'ye ait olduğunu açıkladı.

13 Ekim 2016: İskeletin bulunduğu yerde Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı NSU'nun üyesi Uwe Böhnhardt'a DNA izine rastlandı. DNA izinin bir kumaş parçası üzerinde bulunduğu belirtiliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Kersten Knipp