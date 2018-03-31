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Ekonomi

Pegasus'un yeni uçağı 'İrem Asya' filoya katıldı

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)- PEGASUS Havayolları’nın Airbus A320neo tipi yeni uçağı 'İrem Asya' filoya katıldı

31 Mart 2018 16:47

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)- PEGASUS Havayolları’nın Airbus A320neo tipi yeni uçağı \'İrem Asya\' filoya katıldı.

Yeni nesil çevreci motorlara sahip uçaklarla filosunu genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan ikincisi olan TC-NBR kuyruk tescilli \'İrem Asya\' isimli uçağı teslim aldı. Almanya’nın Hamburg şehrinden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na iniş yapan Airbus A320neo tipi yeni uçak, Pegasus’un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 17. ve Pegasus filosunun 76. uçağı olma özelliğini taşıyor.

5,7 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç filosuna sahip olan Pegasus’un filosunda, 46\'sı Boeing B737-800, biri Boeing B737-400, 12\'si Airbus A320ceo ve 17\'si Airbus A320neo olmak üzere toplam 76 adet uçak bulunuyor.

(FOTOĞRAFLI)

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