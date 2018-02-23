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Ekonomi

Pegasus'un yeni Airbus uçağı “Eylül Masal”

İstanbul, 23 Şubat (DHA) - Pegasus Hava Yolları’nın 2018 yılında yeni teslim alacağı yedi adet A320neo tipi uçaktan ilki olan TC-NBP kuyruk tescilli ve” Eylül Masal” adı verilen uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na indi

23 Şubat 2018 14:50

İstanbul, 23 Şubat (DHA) - Pegasus Hava Yolları’nın 2018 yılında yeni teslim alacağı yedi adet A320neo tipi uçaktan ilki olan TC-NBP kuyruk tescilli ve” Eylül Masal” adı verilen uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na indi.
Pegasus yetkilileri, Almanya’nın Hamburg şehrinden hareket ederek dün akşam saatlerinde İstanbul\'a ulaşan uçağı teslim aldı. Pegasus’un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 16’ıncı uçak olan “Eylül Masal”, filonun 75’inci uçağı oldu.
Filoya katılan yeni uçakla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Pegasus Hava Yolları olarak, en önemli önceliklerimizden biri misafir deneyimini iyileştirmek. Bunun için yer işletmeden operasyona, pazarlamadan tekniğe tüm alanlarda misafirlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak ve seyahat deneyimlerini iyileştirecek çözümler üretiyoruz. Yine bu hedeften hareketle, filomuzun 75’inci uçağı olan A320neo tipi uçağımızı teslim aldık. ‘Eylül Masal’ adını verdiğimiz yeni uçağımızla, misafirlerimize çok daha iyi bir seyahat deneyimi sunabileceğimiz için mutluyuz. Filomuzu adım adım büyütmeye ve gençleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Pegasus filosunda 46 adedi Boeing B737-800, bir adedi Boeing B737-400, 12 adedi Airbus A320ceo ve 16 adedi Airbus A320neo olmak üzere toplam 75 adet uçak bulunuyor. (Fotoğraflı)

 

 

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