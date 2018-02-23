Pegasus'un yeni Airbus A320neo uçağı geldi

İSTANBUL, (DHA)-YENİ nesil çevreci motorlara sahip uçaklarla filosunu genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları’nın, 2018 yılında yeni teslim alacağı 7 adet A320neo tipi uçaktan ilki olan TC-NBP kuyruk tescilli uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

Almanya’nın Hamburg şehrinden hareket ederek önceki akşam saatlerinde İstanbul\'a ulaşan 7 adet A320neo tipi uçaktan ilki olan TC-NBP kuyruk tescilli uçak, Pegasus yetkilileri tarafından havalimanında teslim alındı. Türkiye’nin en genç uçak filosuna sahip olan Pegasus’un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 16. uçak olan “Eylül Masal”, filonun 75. uçağı oldu.

\'EYLÜL MASAL\' ADINI ALAN UÇAK FİLONUN 75. UÇAĞI OLDU

Filoya katılan yeni uçakla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Pegasus Hava Yolları olarak, en önemli önceliklerimizden biri misafir deneyimini iyileştirmektir. Bunun için yer işletmeden operasyona, pazarlamadan tekniğe tüm alanlarda misafirlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak ve seyahat deneyimlerini iyileştirecek çözümler üretiyoruz. Yine bu hedeften hareketle, filomuzun 75. uçağı olan A320neo tipi uçağımızı teslim aldık. ‘Eylül Masal’ adını verdiğimiz yeni uçağımızla, misafirlerimize çok daha iyi bir seyahat deneyimi sunabileceğimiz için mutluyuz. Filomuzu adım adım büyütmeye ve gençleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Şubat 2018 itibarıyla 5,7 yaş ortalamasına sahip olan Pegasus filosunda 46 adedi Boeing B737-800, 1 adedi Boeing B737-400, 12 adedi Airbus A320ceo ve 16 adedi Airbus A320neo olmak üzere toplam 75 adet uçak bulunuyor.

41 ÜLKEDE 108 NOKTAYA ULAŞIYOR

1990 yılında charter uçuşlarla havacılık sektörüne giriş yapan Pegasus, 2005 yılında ESAS Holding tarafından satın alınarak düşük maliyetli iş modelini benimsemiştir. Pegasus, uygun ücretle ulaşım imkânı sunan, Türkiye’nin lider düşük maliyetli havayoludur. Hava yolu ile yolculuğun herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus, uyguladığı “low cost (düşük maliyetli hava yolu)” modeli ile misafirlerine uygun fiyatlı, zamanında kalkan ve genç uçaklarla seyahat etme imkânı sağlamaktadır. Pegasus, misafirlerini 38’i yurt içinde, 70’i yurt dışında olmak üzere toplam 41 ülkede 108 noktaya ulaştırmakta ve İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştirmektedir.

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